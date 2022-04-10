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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭18/300

德國軍火商提供大量自走砲 支援烏克蘭抗俄

2022/4/10 18:50
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（中央社柏林10日綜合外電報導）德國政府消息人士今天透露，烏克蘭已收到德國軍火商克勞斯瑪斐魏格曼公司（Krauss-Maffei Wegmann）給予自走榴彈砲的提議，數量相當可觀。

德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）昨天引述基輔政府不具名消息人士披露，克勞斯瑪斐魏格曼公司提議給予烏克蘭100輛自走榴彈砲。

德國消息人士對路透社表示確有此項提議，但未提供進一步細節。

週日世界報指出，克勞斯瑪斐魏格曼公司目前沒有準備好送出去的武器，因此向德國軍方建議先提供100輛自走榴彈砲給基輔，等公司準備好後，會再把新武器交給德國軍方，可能是從2024下半年起。

路透社無法立即聯繫上克勞斯瑪斐魏格曼請求置評。德國國防部發言人拒絕評論。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，德國一反長期以來不送武器到衝突區的政策，表示將供應史特瑞拉飛彈（Strela）等武器給烏克蘭。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日說，重要的是，德國只會供應烏克蘭軍方知道怎麼使用的武器，像是前共產東德軍隊留下來的老舊裝備。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110410

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