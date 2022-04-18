12歲烏克蘭孤女恐被送往俄孤兒院 成俄資訊戰棋子

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（中央社基輔18日綜合外電報導）在俄羅斯入侵烏克蘭前，12歲的綺拉‧奧貝丁斯基是個快樂、備受疼愛的烏克蘭女孩，但現在受傷的她獨自待在烏東一家受俄羅斯控制的醫院，不自覺成為莫斯科資訊戰的棋子。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，綺拉（Kira Obedinsky）的母親在她還是嬰兒時就過世，她的父親是烏克蘭國家水球隊前隊長，於3月17日俄軍攻入烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）時遭槍殺。

數天後，綺拉和父親的女友以及鄰居嘗試徒步逃出馬立波，然而綺拉被地雷炸傷，隨後被帶到俄羅斯所支持分離分子控制的頓內茨克地區（Donetsk）一所醫院。

綺拉的祖父亞歷山大（Oleksander）擔心再也見不到孫女。他表示，頓內茨克的分離主義政府官員打電話通知他到頓內茨克帶回孫女，但因戰亂根本不可能成行。

他表示，院方告訴他，綺拉最終會被送到俄國的孤兒院。

俄國政府聲稱，至今已協助至少6萬名烏克蘭人越界前往俄國的安全地帶。烏克蘭政府則表示，約有4萬人被強迫帶走，並稱這是綁架與強制遣送。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過43萬3000名烏克蘭難民抵達俄國。

烏克蘭官員稱，由於俄軍堵住通往其他烏克蘭掌控領土的安全途徑，數以千計烏克蘭人因此被迫前往俄國領土，而後又被強制送往俄國其他偏遠地區。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄國強迫逃離馬立波的人民前往俄國。

他告訴CNN：「多達數千、甚至數以萬計的人被迫朝俄羅斯聯邦的方向撤離，我們不知道他們的去向，沒有留下任何有關他們行蹤的文件。」

「這當中有數千名孩童，我們想知道他們發生了什麼事，是否健康。不幸的是，我們沒有任何資訊。」

莫斯科當局聲稱強制遣送為謊言，並稱烏克蘭當局試圖阻擋他們把民眾「疏散」至俄國。

然而，CNN與一些烏克蘭人談過話，他們表示只被提供兩個選項：前往俄國，或者死亡。包括馬立波居民在內的10名受訪者告訴CNN，俄軍和頓內茨克人民共和國的士兵來到防空洞，下令裡面的人立刻離開。

他們沒有人知道要被帶去哪裡，其中5人最終被送往俄國，另有3人後來逃脫。

烏克蘭與美國官員，以及獨立人權監督人員也聲稱，俄國及分離主義部隊把成千上萬烏克蘭平民帶到所謂的「過濾營」，他們會在那裡接受生物特徵辨識，手機與文件遭沒收，之後被送往俄國。

綺拉的祖父表示，俄國人也拿走了綺拉的身分文件，並稱她到了俄國會有新文件。

俄國媒體一直淡化俄軍在烏克蘭的暴行，並公布綺拉快樂談論她獲允偶爾可以打電話給祖父的影片。

一名俄國電視台主播說，這是綺拉並非遭到綁架的「證據」，並聲稱她遭到綁架「是烏克蘭捏造的」另一則謊言。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110418