烏克蘭北部發現沙林與藥瓶 官員指俄軍想用化武攻擊基輔

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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭東北部城市托斯提也納市長波瓦週末表示，俄羅斯軍隊從烏國北部蘇米（Sumy）地區撤出後，烏方在當地發現化學武器的「殘骸」。

「新聞周刊」（Newsweek）報導，托斯提也納市（Trostianets）市長波瓦（Yuriy Bova）說，烏方發現使用沙林（sarin）和其他化學物質的痕跡。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），沙林是一種清澈無味的物質，歸類為神經毒劑，被認為是已知化學戰劑中毒性最大、作用最迅速的物質之一。

波瓦在「烏克蘭國家通訊社」（Ukrinform）昨天發布的談話中表示：「我們在比爾卡村（Bilka）發現沙林和其他物質等化武殘骸，還有裝填藥劑的安瓶。烏克蘭國家安全局目前正在處理此事。占領者可能想用這種化學物質攻擊基輔、波塔瓦（Poltava）或其他城市。」

他還說，俄軍占領托斯提也納市一個月期間，在墓地、樹林、公園和行政大樓等許多地方埋設地雷和誘殺裝置。

就在幾天前，烏克蘭國家衛隊亞速軍團（Azov Regiment）才指控俄軍在濱臨亞速海的東南部圍城馬立波（Mariupol）對烏軍動用化學武器。極右翼分子創立的亞速軍團通報說，一架無人機向烏軍部隊投放一種不明的化學物質後，有3人出現呼吸困難等明顯中毒跡象。

英國廣播公司（BBC）本週稍早報導，在這場攻擊中受傷的一名烏克蘭士兵說，爆炸後的區域彌漫著有「甜味」的白煙，另一人則說，他當時感到無法呼吸，腿軟而倒下。

西方國家連忙核實相關指控是否屬實。美國國防部謹慎表示，無法證實俄軍對烏克蘭部隊使用化學武器，但美方對相關通報「深表關切」，這也反映出「我們對俄羅斯可能使用各種鎮暴劑，包括催淚瓦斯混合化學劑的擔憂」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）矢言將調查這些指控，並表示動用化武將標誌著「針對烏克蘭的恐怖主義進入新階段」。

禁止化學武器組織（OPCW）也對俄軍被控在馬立波使用化武和砲擊烏克蘭化工廠等作為表示關切。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110418