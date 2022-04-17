烏克蘭第2大城哈爾科夫連遭空襲 至少5死13傷

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（中央社烏克蘭哈爾科夫17日綜合外電報導）烏克蘭一名地方衛生官員告訴法新社，位於東北部的烏克蘭第2大城哈爾科夫市（Kharkiv）今天遭遇俄羅斯軍方一系列空襲，造成至少5死13傷。

人在現場的法新社記者說，空襲在市區各地引發火勢，並掀翻遇襲建築物的屋頂。哈爾科夫州衛生單位首長豪斯托夫（Maksym Khaustov）隨後向法新社證實上述死亡人數。

記者聽見兩聲砲彈飛來的巨響，並目睹5場火勢在哈爾科夫市區住宅區蔓延。市中心消防車朝四面八方駛去，並搬出梯子攀至最頂層的起火公寓。

空襲後不久，街上瀰漫一股驚恐氛圍，行人拔腿奔逃，汽車加速離開現場。法新社記者在某一現場看見一件染血夾克，旁邊地上有一灘鮮血。當地人回報曾聽見6至8次飛彈攻擊。

一些民宅的屋頂被爆炸力道掀翻，瓦礫紛紛掉到底下的馬路。

自從俄方撤出北部搶攻首都基輔（Kyiv）的部隊後，克里姆林宮加強攻擊烏克蘭東部，包括距離俄國邊界僅21公里的哈爾科夫市。

15日哈爾科夫市住宅區遭砲擊，造成10人死亡；昨天的空襲另奪走兩人性命。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110417