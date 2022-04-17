停火協議談不攏 烏克蘭暫停從東部撤離平民一天

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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭今天說，因為未能與俄羅斯軍隊達成停火協議，將暫停從東部飽受戰火蹂躪的地區撤離平民一天。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社群媒體的聲明中寫道：「到今天上午為止，我們未能與占領者（指俄軍）就疏散路線停火達成協議。這就是我們今天不幸沒有開放人道走廊的原因。」

烏克蘭當局敦促東部頓巴斯地區（Donbas）的居民向西遷移，以躲避俄羅斯的大規模攻勢。俄軍想奪取烏東的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區。

烏克蘭最近還指控俄羅斯軍隊以疏散的公共設施為攻擊目標，包括公車和克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一處火車站。據報導，俄羅斯對火車站的攻擊造成50多人喪生。

韋列舒克還敦促俄羅斯軍隊允許民眾從被圍困和遭摧毀的港市馬立波（Mariupol）撤離，莫斯科軍隊聲稱已經控制馬立波。

她寫道：「我們再次要求開放一條人道走廊，以便從馬立波撤離平民，特別是婦女和小孩。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110417