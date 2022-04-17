俄羅斯升高施壓馬立波 澤倫斯基下通牒要終止和談

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烏克蘭總統澤倫斯基（圖）16日警告，馬立波最後一批烏軍若陣亡，烏俄和平談判就將破局。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

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（中央社基輔16日綜合外電報導）俄羅斯今天再度空襲烏克蘭首都基輔，同時升高施壓港城馬立波，烏國總統澤倫斯基警告，馬立波最後一批烏軍若陣亡，與俄國的和平談判就將破局。

法新社報導，在南部，俄羅斯如今表示俄方已拿下馬立波（Mariupol），但烏克蘭戰士仍躲在城內一個如堡壘般的鍊鋼廠內。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說：「他們唯一活命的機會就是自動放下武器投降。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告，馬立波的殘餘烏克蘭部隊如果被殲滅，將會摧毀已陷入僵局的烏俄和談。

澤倫斯基接受「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）網站訪問時表示，「殲滅我們的部隊，（在馬立波的）我軍人員，將會摧毀烏克蘭與俄羅斯之間的任何談判。」

「我們不拿我們的領土或人民作為談判籌碼。」

自戰爭爆發之初，烏俄雙方持續展開和談，但迄無具體結果。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）數天前更說，他認為雙方陷入「死胡同」。

而首都基輔在歷經兩週相對平靜的日子後，俄軍今天升高空襲，造成戰車工廠至少1人死亡。

俄羅斯對基輔東南部達尼茨基區（Darnyrsky）發動「高精準長程武器」襲擊行動後，當地冒出濃煙，並造成1人死亡、多人受傷。

工廠遭到嚴重破壞，周遭部署了大批警力及軍事人員。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說：「烏國部隊已經盡力保護我們，但敵人陰險狡詐又冷酷無情。」

基輔州州長帕夫柳克（Oleksandr Pavlyuk）表示，俄羅斯昨天至少還發動了兩次攻擊，考慮回到當地的居民，應該「等到再平靜一點的時候」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110417