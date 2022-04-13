蒲亭稱和談走進死胡同 烏克蘭：艱辛但仍在談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯總統蒲亭4月12日表示，兩國和平會談走進死胡同。對此，烏克蘭總統府顧問波多利雅科表示，談判十分艱辛，但仍在繼續談。圖為馬立波住宅區3月29日遭俄軍砲擊。（安納杜魯新聞社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社俄羅斯阿穆爾區12日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，由於烏克蘭不實宣稱俄國犯下戰爭罪行，並要求涵蓋整個烏克蘭領土的安全保證，兩國和平會談已走進死胡同。

對此，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（MykhailoPodolyak）表示，這項談判十分艱辛，但仍在繼續談。

波多利雅科告訴路透社，俄羅斯正嘗試以公開聲明對和談施壓，但是工作小組層級的談判仍在進行。

蒲亭在俄國遠東阿穆爾地區（Amur）東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）的頒獎典禮上還說，莫斯科在烏克蘭的軍事行動無疑將達成他口中的「崇高」目標，並稱在烏克蘭的俄軍勇敢、有效率，且使用的是最新式武器。

他表示，為了保護俄羅斯，莫斯科除了發起軍事行動外別無選擇，與烏克蘭反俄勢力的衝突無可避免，俄國的軍事行動主要是為了拯救烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的人民。（譯者：陳政一）1110413