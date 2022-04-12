烏東戰事料將加劇 馬立波傷亡慘重面臨關鍵保衛戰

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（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯持續將作戰重心轉往烏克蘭東部地區，英國評估烏東戰事未來2、3週將加劇。俄軍首要目標將是攻占烏國東南部港市馬立波，當地據傳已有萬人喪命，守軍將奮力阻擋俄軍。

●烏東戰事未來2、3週料將加劇 外交化解前景似悲觀

英國國防部表示，隨著俄羅斯持續將作戰重心轉往烏克蘭東部地區，烏東戰事未來2、3週將加劇。英國軍情報告還說，俄羅斯軍隊繼續從白俄羅斯撤走，以便重新部署，投入在烏克蘭東部的軍事行動。

英國軍事情報機構說，俄羅斯仍鎖定烏東頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）附近的烏克蘭陣地為攻擊目標，並進一步對刻松（Kherson）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）周遭地區發動攻勢，同時重新朝克拉莫托斯克（Kramatorsk）挺進。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）11日成為俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來首位拜訪俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的歐洲國家領導人，他在會後表示，他對外交能否化解這場衝突感到「相當悲觀」。

內哈默對記者形容，蒲亭「堅持一種戰爭邏輯」，並說：「如果你問我是否感到樂觀或悲觀，我可以說：『相當悲觀。』」他並說：「和平談判總是非常費時，而戰爭邏輯會告訴你，『別花太多時間了，直接開打吧』。」

內哈默指出，對於和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「直接談判，俄國方面興趣缺缺」；但他又說，還是有一線希望存在，那就是蒲亭對於俄、烏在土耳其伊斯坦堡談判仍有興趣。

●俄軍首要目標拿下馬立波 澤倫斯基籲提供武器援助

俄羅斯軍隊預計在烏克蘭東部各地展開大規模進攻，目前的目標是拿下東南部港市馬立波（Mariupol），而烏克蘭防禦部隊則拚命努力阻擋俄軍前進。

俄國據信想要將已經占領的克里米亞，與烏東頓巴斯地區（Donbas）親俄分離主義分子控制的頓內茨克與盧甘斯克兩地區連結起來，並已包圍位居戰略地點、曾有40多萬人口的馬立波。

烏克蘭總統府官員波多利雅科（Myhaylo Podolyak）在推特（Twitter）發文表示，馬立波的烏軍「遭到包圍和封鎖」。但烏軍昨天仍強調：「馬立波的防禦工作持續。」烏克蘭陸軍在通訊軟體Telegram上寫道：「我們與英勇守住馬立波的國防軍維持穩定聯繫。」

澤倫斯基11日晚間發表談話時，再度懇請盟邦提供更多武器，來加強防禦馬立波。

澤倫斯基今天對立陶宛國會發表視訊演說，呼籲歐洲聯盟（EU）制裁所有俄羅斯銀行和俄國石油，並設定停止進口俄國天然氣的期限。

●馬立波遭俄軍圍城恐死萬人 市長稱街上滿是屍體

烏克蘭馬立波市長波成柯表示，當地有一萬多平民在俄羅斯圍攻期間喪生，並在襲擊持續數週及資源匱乏下，死亡總數恐超過2萬，「街上滿是馬立波人的屍體」。

蒲亭2月底對烏克蘭發動侵略後不久，馬立波與外界的聯繫就遭到俄國切斷，並且承受這次戰爭中最殘酷的襲擊。

針對烏克蘭官員近期指控俄羅斯部隊將移動式火化設備運到馬立波，以處理在圍城過程中遇害者的遺體，馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）和美聯社通電話時，提供了一些新的細節。

他說：「移動式火化設備被送抵時，看起來就像卡車，當你把它打開，會看到有一個大通管，這些屍體在裡面焚燒。」

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）11日成為最新一位訪問烏克蘭的西方領袖，她走訪遭戰火蹂躪的博羅江卡鎮後，說這揭開了俄羅斯的真面目，「沒有任何言語可以形容我所見到」的慘況。

她說：「烏克蘭城鎮遭到摧毀的景象，還有生還者的證詞，都揭露了俄羅斯的真面目。」

●俄軍動用化武傳聞引憂慮 英警告若屬實西方將反制

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，烏克蘭亞速軍團表示，俄羅斯在瀕臨亞速海的圍城馬立波對烏軍動用有毒物質。如果獲證實，將會是俄羅斯在侵略烏克蘭期間第一例已知的化武使用。西方領袖已矢言，俄方如果發動化學攻擊，將升高因應作為。

亞速軍團表示，毒物是透過無人機投下，中毒者出現呼吸短促與前庭小腦共濟失調（vestibulocerebellar ataxia）症狀。

在俄羅斯可能對烏國動用化學武器的消息傳出後，澤倫斯基呼籲西方國家對俄國實施嚴厲制裁，讓莫斯科當局不敢輕舉妄動，對化武的使用連想都不敢想一下。

澤倫斯基並指出：「我想提醒全球的領導人，我們已經討論過俄羅斯軍方使用化學武器的可能性，這意味對於俄國的侵略，有必要採取更嚴厲及更快速的回應。」

英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）警告，俄羅斯攻擊烏克蘭時動用化學武器的任何行徑，都將引發西方回應，且所有選項都有可能。

●蒲亭宣稱將達成侵烏目標 俄國經濟今年估萎縮10%

蒲亭今天表示，莫斯科在烏克蘭的軍事行動無疑將達成他口中的「崇高」目標，並稱在烏克蘭的俄軍勇敢、有效率，且使用的是最新式武器。

數家俄國新聞通訊社報導，蒲亭還說，為了保護俄羅斯，莫斯科除了發起軍事行動外別無選擇，與烏克蘭反俄勢力的衝突無可避免。

蒲亭宣稱俄國軍事行動「目標極其清楚且崇高」，主要是為了拯救烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的人民。當地親俄分離主義分子自2014年起一直在對抗烏克蘭部隊。

俄羅斯前財政部長古德林（Alexei Kudrin）表示，俄國2022年經濟將萎縮超過10%，為1991年蘇聯解體以來的最大國內生產毛額（GDP）降幅。

西方國家實施制裁懲罰蒲亭2月24日派兵入侵烏克蘭後，俄國正面臨通膨飆升和資本外流的困境，同時還得設法處理可能發生的債務違約問題。

根據俄羅斯新聞社，2000到2011年期間擔任蒲亭政府財政部長的古德林說：「官方預測經濟將萎縮逾10%左右。」繼2021年經濟擴張4.7%後，俄國政府先前預測今年GDP將成長3%。（編輯：林治平）