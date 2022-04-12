更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭14/300

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

2022/4/12 15:20（4/12 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為一名烏克蘭軍人和孩子們4日走在布查鎮被摧毀的街道上。（美聯社）
圖為一名烏克蘭軍人和孩子們4日走在布查鎮被摧毀的街道上。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約11日綜合外電報導）聯合國安全理事會今天開會期間，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）朗讀一封烏克蘭男孩寫給他已故母親的家書。信中，男孩謝謝母親給了他最棒的9年人生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，基斯利茨亞告訴安理會說，這封信「幾天前」在烏克蘭曝光，是一名9歲男童寫給他命喪俄軍之手的母親。

基斯利茨亞用英語在安理會唸出信的內容：「媽媽，這封信是我給妳的3月8日婦女節禮物。謝謝妳給了我人生最棒的9年時光，很感謝妳給了我童年。妳是全世界最棒的媽媽。我永遠不會忘記妳。祝妳在天堂好運。我希望妳現在在天堂，我會試著當個乖孩子，以後也才也能上天堂。」

基斯利茨亞表示，這名男童的母親是在他們試圖駕車離開遭俄國占領的城市時，遭俄軍殺害。男孩留在車內，直到當地居民把他救出來並將他帶到庇護所。

基斯利茨亞說：「這封信從一開始就不該被寫出來。若這種信該被寫，代表某些事錯得離譜，包括聯合國。」

「這會代表維持國際和平安全的機制未發揮作用，理應調整。但在俄羅斯獲准運用常任理事國職權下，有改善空間嗎？」基斯利茨亞說：「如果我們不能阻止克里姆林宮，愈來愈多的孩子都將成為孤兒，愈來愈多的母親都將失去孩子。」（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110412

延伸閱讀
頭內殘留彈片 烏克蘭少女仍憧憬美好未來烏克蘭美妝師戰火下身亡 鮮紅美甲被友人認出王芮緹波蘭邊境任志工 淚崩記錄烏克蘭難民營見聞傳俄用化學武器 澤倫斯基籲擴大制裁俄國營電視台女編輯闖影棚反戰後辭職 獲德媒網羅澤倫斯基稱俄鎖定全歐 烏克蘭準備在烏東大戰一場
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀