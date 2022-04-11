王芮緹波蘭邊境任志工 淚崩記錄烏克蘭難民營見聞

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「 一隻流淚大眼睛，目睹俄羅斯軍人槍殺跪地求饒的烏克蘭婦女」這張隨手塗鴉的作者是波蘭邊境難民營1位烏克蘭女童。（王芮緹提供）中央社記者黃雅詩台北傳真 111年4月11日

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（中央社記者黃雅詩台北-米狄卡11日電）「 一隻流淚大眼睛，目睹俄羅斯軍人槍殺跪地求饒的烏克蘭婦女」這張隨手塗鴉的作者是波蘭邊境難民營一名烏克蘭女童。在該難民營擔任志工的台灣阿美族男子王芮緹今天在臉書貼文感嘆，難民營中一幅幅童畫讓他屏息凝視，「戰爭已成她們的童年回憶。」

王芮緹3月21日赴芬蘭申請參加烏克蘭海外志願軍未獲錄取，以搭船、騎自行車方式一路輾轉抵達緊鄰烏克蘭的波蘭邊境小鎮米狄卡（Medyka），投入第一線難民人道救援工作。

王芮緹接受中央社跨海專訪時表示，每到深夜就是難民大量湧入的時刻，他常常忙到超過24小時沒闔眼，但身體煎熬不是最痛苦的，是看到那麼多無助的老人、婦孺因戰火流離失所，過程讓他忍不住悄悄偷哭了好幾次。

王芮緹透過臉書「柳人不悔」記錄在難民營服務的點滴心情，他坦言，當國際志工並不輕鬆，所有志工已被冷冽天氣纏繞，導致很久無法安穩睡上一晚，昨晚帳棚內又是攝氏零下3度的低溫，資源不足導致難民只能睡在地板，他表示自己會設法買氣墊床讓難民睡得安穩，也感謝讀者向他購買明信片，讓他能繼續為這世界做點什麼。

有些兒童描繪身著烏克蘭傳統服飾的婦女正流淚祈禱，一旁全部都是被砲彈轟炸起火或倒塌損毀的房屋。 （王芮緹提供） 中央社記者黃雅詩台北傳真 111年4月11日

王芮緹在貼文中分享許多烏克蘭難民營兒童的畫作，照片中幾位僅有國小低年級年紀的烏克蘭女童，皺著眉頭以彩色筆塗鴉，作品多半都與戰爭主題有關，有些兒童描繪身著烏克蘭傳統服飾的婦女正流淚祈禱，一旁全部都是被砲彈轟炸起火或倒塌損毀的房屋。

王芮緹也貼出自己在超市捧著好幾大箱巧克力、糖果的照片，他表示看到那些小孩的童年回憶都是戰爭，覺得非常難過，他能做的只有買給他們一些糖果，希望暫時讓孩子忘記戰爭的殘酷，在他們臉上看到童真應有的笑容。

另一個讓王芮緹淚崩的時刻，是目送台僑王楠穎穿過邊境返回烏克蘭，加入烏克蘭國際志願軍。王芮緹在貼文指出，他日前抵達米狄卡時，驚訝發現難民營裡還有另一個台灣人，那是烏克蘭名為南伊夫（Naive）的王楠穎。

王芮緹表示，當王楠穎告知他要回烏克蘭參軍作戰時，他思緒非常混亂，頓時說不出任何話，他企圖尋找阻止王楠穎的理由時，王楠穎已經從他臉上看穿想法並表示「你有你的使命，我也有我的使命，不要太替我擔心，我是語言橋梁，裡面需要我的能力。」

王芮緹在波蘭邊境米狄卡難民營遇見台僑王楠穎，並以沉重心情親自送王楠穎穿越邊境加入烏克蘭海外志願軍。（王芮緹提供）中央社記者黃雅詩台北傳真 111年4月11日

王芮緹表示，王楠穎在近8年前，孤注一擲從台灣來到烏克蘭，企圖闖片屬於自己天空，在烏克蘭東部的哈爾科夫（（Kharkiv））買下了人生第一間房子，成了一名基督徒，戰爭前有一名差點論及婚嫁的女友，這些條件促使王楠穎起了參軍的念頭。

王芮緹說，王楠穎的願望是能用語言天賦回去烏克蘭解釋台灣是什麼樣的存在，並參與烏克蘭戰後修建，在烏克蘭重建的橋梁、學校拉上台灣的國旗，橋頭前寫著南伊夫為烏克蘭人修建的過河橋。

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王芮緹表示，王楠穎返回烏克蘭參軍的前一天，說要拜託他一件事情，「如果我一年沒聯繫上你，幫我把寄放在華沙的皮箱帶回台灣，我的家。」他承諾會想盡辦法幫王楠穎做到，隔天在送王楠穎前往邊境的路上，兩人都沒有交談，安靜地走過難民逃出來的反方向。

王芮緹表示，送王楠穎回烏克蘭前，王楠穎對他說「接下來難民營這就交給你了，保重」，他也回以一聲「保重」，他形容自己的心情無比沉重，讓他當晚在難民營度過的夜，比赤裸站在北極圈還來得難熬。（編輯：蘇志宗）1110411

王芮緹感慨難民兒童的童年回憶都是戰爭他只能自掏腰包買些巧克力、糖果幫助難民兒童。（王芮緹提供）中央社記者黃雅詩台北傳真 111年4月11日