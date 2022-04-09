台僑王楠穎返烏克蘭參軍 以台灣之名為第二故鄉奮戰

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王楠穎精通中、英、俄、烏、日文等5種語言，他從烏克蘭撤離後，轉往波蘭緊鄰烏克蘭邊境的小鎮米迪卡，擔任第一線難民志工。（台灣赴波蘭參與人道救援志工王芮緹提供）中央社 111年4月9日

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（中央社記者黃雅詩台北-波蘭米迪卡9日電）在緊鄰烏克蘭邊境的波蘭小鎮米迪卡，出現一張亞洲面孔卻能說著流利的烏克蘭語與俄語，穿梭營帳，幫助湧入的惶恐烏克蘭難民們。他是來自台灣的王楠穎，旅居烏克蘭近8年，卻因俄羅斯入侵一夕淪為「難民」，他日前重返烏克蘭參軍，為「第二故鄉」奮戰。

王楠穎在烏克蘭近8年期間，置產且滿懷成家立業的夢想，没想到俄羅斯入侵讓他一夕淪為「難民」，他在撤僑離境後決定不回台灣，並於日前重返烏克蘭參軍。

米迪卡（Medyka）到烏克蘭邊境步行距離僅百步之遙，通過邊境關卡，一座24小時開放的白色帳棚是烏克蘭海外志願軍錄取者的指定報到處。

波蘭小鎮米迪卡緊鄰烏克蘭，每天都有許多難民湧入，再搭車轉往其他地方接受安置或投靠親友。（王楠穎提供）中央社 111年4月9日

一直在邊境當志工的王楠穎在兩周前，以烏克蘭語填寫參軍申請書，上周末收到錄取通知，幾經思考，他在7日特別穿上烏克蘭的傳統服飾前往報到。王楠穎報到後先被安置在烏克蘭境內一處公共建築，期間他仍持續幫助攜帶幼童逃出烏克蘭的難民，隨後他搭上軍方的巴士前往軍營報到面試。

「很多同事、摯友都在烏東烏南前線，他們傳訊給我，說缺乏食物或醫療用品，城市飽受砲擊，有時我都害怕收到的會不會是最後的告別訊息」。王楠穎在接受中央社跨海電話專訪時，經常因為臨時服務難民而中斷訪問，但他認為「在外面能做的還是太少了」，因此他決定回到烏克蘭境內，幫烏克蘭打贏戰爭，並盼在之後以自身的科技業專才與營造經驗，協助烏克蘭戰後療傷重建。

王楠穎亞洲面孔卻能說俄語和烏克蘭語，在難民中心經常協助翻譯，並因能說流利日文，曾受日本媒體採訪。（台灣赴波蘭擔任志工協助烏克蘭難民王芮緹提供）中央社 111年4月9日

旅居烏克蘭的台灣僑胞王楠穎日前撤離到波蘭後，7日重新返回烏克蘭境內加入烏克蘭海外志願軍，盼為第二故鄉奮戰。（台灣赴波蘭參與人道救援志工王芮緹提供）中央社 111年4月9日

來自新北市樹林的王楠穎，精通中文、日語、英語、俄語、烏克蘭語等五種語言，是旅居烏克蘭的30多位台僑之一，他原本居住的烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）是飽受俄軍砲火摧殘的重災區。俄軍6日在24小時內對哈爾科夫發動了54次轟炸，城市多處斷垣殘壁、滿目瘡痍。

「不知道我的房子還在不在，我逃出來時什麼都沒辦法帶，衣服、書都在那裡」。王楠穎3月2日搭乘外交部第二班撤僑巴士逃到波蘭首都華沙，而不得已開啟他的「難民人生」，隨後問題接踵而至。他帶出來的烏克蘭貨幣暴跌，加上用台灣護照進入申根地區只能免簽停留90天，「倉促逃難讓我失去一切，沒有錢，沒有住的地方，也沒有工作。」

王楠穎原本居住的烏克蘭第二大城哈爾科夫是飽受俄軍砲火摧殘的重災區。（中央社製圖）

王楠穎撤至波蘭華沙後曾試圖找打工，當時有4間公司和1個志工職缺，他毅然選擇重返波烏邊境當志工，幫忙跟他一樣無助的烏克蘭難民。因著他來自烏東重災區的背景，尤其能引起難民共鳴，「很多老奶奶聽到我是哈爾科夫來的，就抱著我哭了，太多生離死別和說不出口的恨，只能用眼淚宣洩」。

王楠穎說，他的難民志工工作主要有3項： 協助收集必要物資、尋找交通工具和傾聽難民的苦痛。例如在4月4日，他花了2個多小時，幫一位來自烏東北頓涅茨克市（Severodonetsk）的難民尋找去葡萄牙避難的交通資訊。該位難民只會俄文，完全不會英文、葡語，她的父母與丈夫都還在烏克蘭境內，而她已懷有3個月身孕，必須獨行面對未知的未來。

王楠穎在邊境的難民服務工作，主要包含協助收集必要物資、尋找交通工具和傾聽難民的苦痛。（台灣赴波蘭參與人道救援志工王芮緹提供）中央社 111年4月9日

王楠穎能以同理心對待難民，因為他也是被無情戰爭而打亂人生計畫的受害者。「沒想過戰爭會爆發，其實2月24日開戰那天，我都還照常去上班」。他同時難過地說，那天剛好也是他妹妹的生日，無法跟她說生日快樂，反而讓她擔心哥哥的安危。

原本在台灣日商工作的他，2015年到烏克蘭發展，在烏克蘭國家航空大學取得碩士學位後，獲聘至一家承攬「一帶一路」計畫的中資建築公司擔任總工程師特助，協助在當地建設太陽能發電站與風力發電廠。俄烏戰爭開打後，中國公司閃電撤離，下游烏克蘭包商追著他付工程款或貨款，他也只能無奈地說「連我自己最後一個半月的薪水都來不及拿」。

住在長期色彩親中的烏克蘭，又在中資公司工作，但王楠穎始終有顆火熱「愛台灣」的心。 開戰時，許多中國同事第一時間勸他一起撤回中國，但他堅持留下，相信台灣政府一定能幫他順利撤出到波蘭。

王楠穎表示，住在烏克蘭這些年，他一有機會就向每位能接觸到的人（烏克蘭人、中國人、其他外國人），解釋台灣與中國在價值觀、文化、歷史等各方面的巨大差異。他亦期盼加入志願軍後，有更多機會向烏克蘭軍人與政府單位表明台灣是挺烏克蘭的，更期待戰後烏克蘭能與台灣有更多官方良性交流。

王楠穎4月7日穿越米迪卡的邊境關卡，向烏克蘭境內海外志願軍的營帳報到，隨即被轉往位在他處的軍營面試。（台灣赴波蘭參與人道救援志工王芮緹提供）中央社 111年4月9日

這場戰爭已改變了許多烏克蘭人對中國的想法，王楠穎說，以前看到華人面孔，很容易被當成中國人，「現在多數烏克蘭人覺得，是中國資助俄羅斯發動戰爭，而台灣才是跟烏克蘭站在一起。」

王楠穎表示，烏克蘭原本也有一些支持併入俄羅斯的「統派」，但俄羅斯發動的攻擊，照樣對統派的房子轟炸、狙殺家人，讓烏克蘭真正覺醒並全國團結一心，「如果說以前的烏克蘭只是形式上的獨立，經此一役，烏克蘭則是真正精神上的獨立了」。

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談到軍事經驗，王楠穎表示，他曾在馬祖北竿服過1年3個月義務役，他認為軍中有各類需求，海外志願軍共兩萬多人，多數外籍軍人不會俄語、烏克蘭語，他或許可利用精通五種語言的優勢協助翻譯工作。

戰爭是一時的，他更心繫烏克蘭戰後重建問題。「希望台灣對烏克蘭的關心不是暫時的」。王楠穎表示，他盼望戰後台灣政府與企業或慈善機構能一起到烏克蘭協助重建，不論是造橋鋪路、建學校等，這些「以台灣之名」投入的基礎建設，烏克蘭人必定會感懷於心，也能真正搭起兩國實質關係的橋樑。（編輯：郭無患）1110409

聯合國、德國、以色列等多國人道組織都到米迪卡設立人道救援營帳，提供難民物資。（王楠穎提供）中央社 111年4月9日