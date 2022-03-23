西班牙運將組援助車隊 烏克蘭難民：他們是英雄

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（中央社馬德里23日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過300萬人逃離烏國，一群西班牙計程車司機自發性載運物資到波蘭，回程讓烏克蘭難民搭便車到西班牙，難民含淚感謝，說他們是「我們的英雄」。

22歲的特拉奇（Khrystyna Trach）逃離烏克蘭戰火，藉由搭車和步行抵達波蘭首都華沙後，不知如何才能前往西班牙投靠姐姐。

所幸一群來自馬德里的計程車司機自發性來到波蘭，協助運送援助物資，並將135名烏克蘭人從華沙一處難民中心載回西班牙。

歷經為期5天史詩般的旅程後，由29輛計程車組成的車隊於17日凌晨抵達西班牙，現場響起熱烈歡呼。特拉奇在馬德里市中心一座教堂外告訴法新社：「他們是我們的英雄。」

大多數難民是婦女和孩童，他們和特拉奇一樣，已有家人或朋友在西班牙，與他們同行的還有4隻狗狗和一隻貓咪。

特拉奇說：「我現在要找工作，賺錢幫助我的國家和家人。」特拉奇是孤兒，她的祖父母還在基輔。

車隊18日離開馬德里，來回跋涉6000公里返回波蘭，每輛計程車上都有兩名司機輪流駕駛。

對許多難民來說，逃離基輔苦樂參半。

46歲的舒卡里耶瓦（Olha Shokarieva）用英語說：「只有我和最小的兒子在這裡。我丈夫現在在基輔，大兒子在西部城市文尼察，他們留在那裡作戰。」

「我們不曉得房子是否還在，也不知道未來會如何。」

計程車司機載著難民抵達西班牙後，他們相互擁抱，流著眼淚向彼此道別。

這些司機在馬德里機場等著載客時，聊起俄羅斯入侵烏克蘭的行動，進而萌生出這樣的助人方式。

協調相關行動的傅內茲（Jose Miguel Funez）說，有一名司機建議開車到波蘭接回難民，其他人表示贊同。

隨後有愈來愈多司機響應。傅內茲說：「這讓人難以置信，我們沒料到會掀起這麼熱烈的迴響。」

司機耶南德茲（Javier Hernandez）說，看著孩童和婦女逃離戰火的畫面，他不忍心袖手旁觀。

他說：「這沒什麼，只不過是開了幾天的車，我們在馬德里也是這樣跑車。」

有些司機的孩子，甚至還掏出撲滿幫助難民。

馬德里的計程車司機經常在危機發生時，貢獻一己之力。

2004年馬德里火車爆炸，造成近200人喪命，計程車司機努力將傷者送往醫院；2020年春季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行時，他們載著醫生挨家挨戶確認感染者，或將患者送醫治療。

根據聯合國統計，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已有超過300萬人逃離烏國，其中多數逃往波蘭。

據估計，整個行動花費約5萬歐元（約新台幣157萬元），大多是過路費和油資，發起人說，花費由捐款支應，其中許多是同行慷慨解囊。

34歲的司機馬蒂內茲（Nuria Martinez）說，她準備再次上路接回更多難民。

馬蒂內茲說：「待在家裡沒法幫助到任何人，我們都必須盡一己之力。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110323