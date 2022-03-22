好萊塢夫妻檔蜜拉小艾募10億援烏 澤倫斯基致謝

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）烏克蘭人因俄羅斯入侵大舉出逃，女星蜜拉庫妮絲連同丈夫「小艾」艾希頓庫奇募得逾3500萬美元（近新台幣10億元）助難民，並承諾捐款300萬美元，獲烏克蘭總統澤倫斯基致謝。

艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）21日在社群媒體Instagram分享的影片中，與曾經出演電影「黑天鵝」（Black Swan）的蜜拉庫妮絲（Mila Kunis），一同感謝大家響應募資。

蜜拉庫妮絲在影片中表示，雖然捐錢無法解決危機，但「在許多人猛然投入充滿不確定性的未來時，我們集體出力，能緩和他們受的衝擊」。

艾希頓庫奇則說：「我們會盡一切所能，來確保你們在活動中流露出的關愛，會對需要的人發揮最大影響。現在捐款持續進來，我們會把每一分錢視同出於自己的口袋來處理。」

根據群眾募資平台GoFundMe頁面，截至22日已有7萬1000多人響應募款，總額超過3500萬美元。

蜜拉庫妮絲在募資說明中表示，她1983年生於烏克蘭西南部的車尼夫契市（Chernivtsi），8歲時舉家遷往美國，但她以身為烏克蘭人為榮。

她寫道：「烏克蘭人是自豪且勇敢的民族，值得我們在他們需要幫助時伸出援手。這場對烏克蘭和人類整體的不義攻擊，破壞性極大，烏克蘭人需要我們支持。」

蜜拉庫妮絲和丈夫募得的款項將提供給2個組織，分別是貨運公司飛協博（Flexport）和旅宿平台Airbnb。前者安排將救援物資送至波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克和摩爾多瓦的難民收容所，後者則提供烏克蘭難民免費短期住宿。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在推特（Twitter）寫道：「艾希頓庫奇和蜜拉庫妮絲是第一批回應我國不幸的人。他們已募得3500萬美元，會把錢送至Flexport和Airbnb幫助烏克蘭難民。感謝他們的支持，他們的決心令人印象深刻，他們啟發了這個世界。」

蜜拉庫妮絲與艾希頓庫奇最初因情境喜劇「70年代秀」（That '70s Show）而竄紅，兩人於2015年結婚。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1110322