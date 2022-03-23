月光騎士多重人格演技 奧斯卡伊薩克歸功弟弟加持

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）漫威推出全新英雄影集「月光騎士」，由好萊塢演員奧斯卡伊薩克主演，詮釋具有多重人格的月光騎士，而伊薩克一人分飾兩角的秘訣就是請弟弟幫忙協助扮演另一個角色對戲。

奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）曾演出「星際大戰」系列、「X戰警：天啟」，近期則在科幻史詩鉅作「沙丘」飾演「亞崔迪公爵」，備受觀眾喜愛。

這回首次化身超級英雄，在劇中飾演的禮品店職員「史蒂芬」，個性溫文儒雅，卻長期為睡眠障礙所擾，分不清夢境與現實。後來「史蒂芬」發現自己患有多重人格障礙，並與暴戾的傭兵「馬克」共享身體，2人必須協力控制複雜的多重人格，同時直搗埃及諸神致命之戰的神祕核心。

伊薩克在「月光騎士」裡得同時詮釋兩個性格差異極大、口音也不同的角色，劇中兩種人格經常透過鏡子反射或物體反射進行溝通。日前他在線上記者會透露，為了讓表演更具說服力，找來自己的弟弟共同演出，當多重角色同時出現時，弟弟就會協助扮演另一人，也得切換口音，讓他直呼幫助很大，因為對方是「地球上最接近我的人」。

至於為何人格之一的「史蒂芬」設定成英國倫敦口音，伊薩克笑言，他也曾詢問過製片，得到的回應竟是「因為已經有太多來自紐約的角色了」，相當幽默。

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同樣首次跨足漫威的好萊塢男星伊森霍克（Ethan Hawke），在劇中飾演反派「亞瑟」。霍克過往多參與小型製片電影，如「愛在」三部曲、「年少時代」。他更曾透露原本不大願意接演「月光騎士」，因為擔心自己被反派戲路定型，不過在奧斯卡伊薩克熱情主動地跑來邀演後，霍克終於點頭，甚至是他從影多年來，首次沒看劇本就簽約的作品。

霍克在記者會上笑言，加入「月光騎士」團隊後對於超級英雄題材大改觀，他說過去很多影視作品的反派都被描述患有精神疾病，現在也有罹患精神疾病的英雄，相當有趣，直呼「我們顛覆了整個狀況」，更大讚製作團隊自由度高又擁有超高規格。「月光騎士」影集將於30日在Disney+獨家上線。（編輯：陳仁華）1110323

好萊塢男星奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）在漫威全新英雄影集「月光騎士」裡同時詮釋兩個性格差異極大、口音也不同的角色，劇中兩種人格經常透過鏡子反射或物體反射進行溝通。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月23日