楊紫瓊確診 同劇組林心如「華燈」兒報平安

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）女星楊紫瓊今天在社群平台透露自己確診COVID-19，只能缺席今晚新片「媽的多重宇宙」洛杉磯首映會；目前和楊紫瓊一起在美國拍攝影集的台灣演員劉敬也報平安，表示檢測為陰性。

楊紫瓊在個人臉書貼出自己戴著黑色口罩，躺在床上照片，以「生活苦樂參半」開頭寫道，今晚是新片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）在美國洛杉磯的首映會，但自己因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）只能待在家無法共襄盛舉，「你們都知道今晚我多麼想和你們在一起」。

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中飾演中年又蓬頭垢面的歐巴桑秀蓮，女兒暴走出櫃、老公又軟爛，沒想到有天老公竟搖身一變演起「駭客任務」，說自己是另個宇宙來的，讓楊紫瓊必須化身「最強歐巴桑」拯救世界。

楊紫瓊也幽默自嘲，現在自己跳進了「COVID宇宙」，也不忘替「媽的多重宇宙」劇組打氣，「我為我們一起所做的一切感到非常自豪！所以今晚首映的每個人，準備好迎接你的人生！我愛你們」。

楊紫瓊目前正在趕拍Disney+新影集「美生中國人」（American Born Chinese），由「尚氣」導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）執導。而近期在夯劇「華燈初上」中，飾演林心如兒子「吳子維」的台灣新生代演員劉敬，也被導演相中加入劇組，成為楊紫瓊的姪子。

劉敬的經紀人今天告訴中央社記者，劉敬在過年後抵達美國，目前「美生中國人」劇組每2天就PCR一次，劉敬這幾次檢測都是陰性，除了拍戲時間，其他都會戴口罩，目前劇組正常拍攝，一切都很順利、平安。（編輯：張芷瑄）1110324