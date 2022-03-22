Omicron亞型變異株BA.2傳播速度、症狀如何？QA一次看

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近日Omicron亞型變異株BA.2持續擴散，讓許多已經解除防疫限制的國家確診數再次飆升。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社網站22日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發2年多，主流變異株從Delta變為Omicron，近日Omicron亞型變異株BA.2持續擴散，讓許多已經解除防疫限制的國家確診數再次飆升。BA.2的傳播速度、症狀如何？疫苗是否有效？中央社為你整理相關資訊：

BA.2是什麼？

根據世界衛生組織（WHO）官網資料，Omicron變異株在全球流行，類型包括BA.1、BA.2及BA.3。BA.1就是大眾認識的Omicron，在全球疫情傳染占了主導地位，但近幾週BA.2案例顯著上升。BA.1與BA.2的基因序列不同，在刺突蛋白及其他蛋白中的氨基酸有差異。

BA.2比BA.1更難以偵測，實驗室必須採取額外步驟對病毒定序才能找到，因此也被稱為「隱匿Omicron」。

症狀、傳播力如何？

專家指出，BA.2和Omicron主流變異株症狀一樣，各國臨床數據也顯示，BA.2與BA.1引發的疾病嚴重程度沒太大差異，不過傳播力更高。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，BA.2傳染力比BA.1高出50%至60%。

疫苗是否有效？

根據日本實驗室初步研究，BA.2可能對疫苗產生的免疫力有部分免疫逃逸能力，但施打追加劑可以重新取得防護力，讓感染後的重症機率減少約74%。

佛奇也表示，防範BA.2確診激增最簡單的方式，仍是催打COVID-19疫苗與追加劑。

台灣確診感染BA.2情形？

根據中央流行疫情指揮中心資料，春節前台灣境外移入個案多來自歐美國家的BA.1；春節後則以東南亞或南亞境外移入為主，定序出Omicron的個案半數以上為BA.2。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞21日表示，目前國內6條BA.2傳播鏈，最早的高雄群聚已得到控制，另外5條則為機場防疫人員、引水人、桃機航警及宜蘭家庭群聚和五分埔店員，僅有家庭群聚，並未往外擴散，因此目前在BA.1、BA.2防範措施是相同的。

羅一鈞說，從國際上的資料來看，BA.2的傳播力比BA.1強，但重症和致死率並未較高。

各國BA.2感染情形？

韓國、美國BA.2有案例增長趨勢，韓國3月第3週的社區感染案例中，BA.2檢出率從4週前的10.3%增至41.4%；在境外感染案例中，Omicron亞型變異株BA.2檢出率也從18.4%增至56.9%。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，截至3月12日當週，BA.1仍是美國主流變異株，占全美確診數60%至70%，BA.2次之，占約17%至28%。

英國、法國、德國與義大利等國2月時確診病例呈下滑趨勢，但近日感染病例急遽上升，英國華威大學（University of Warwick）病毒學家楊恩（Lawrence Young）表示，政府解除防疫措施、接種疫苗後免疫力下降、加上傳染力更強的BA.2肆虐，種種因素釀成「完美風暴」，導致西歐的COVID-19確診病例再度攀升。（編輯：李念庭）1110322