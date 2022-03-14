指揮中心：BA.2將超越BA.1 成全球主流變異株

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北14日電）指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，Omicron亞型變異株BA.2於今年2月中旬後超越原本的變異株BA.1，預期本月BA.2將成為全球主流的Omicron變異株。

中央流行疫情指揮中心每週公布最新境外移入個案病毒定序結果，羅一鈞今天在疫情記者會上說明，自去年12月開始的Omicron變異株疫情，原先的變異株BA.1與亞型變異株BA.2，兩者皆為Omicron變異株。

羅一鈞表示，2種Omicron變異株的分水嶺大約是今年春節後出現，春節前台灣的境外移入個案多來自歐美國家的BA.1變異株；春節後則以東南亞或南亞境外移入為主，定序出Omicron的個案半數以上為BA.2。

羅一鈞說，整體觀察目前BA.2雖僅占整體個案案例的3成左右，其餘皆為BA.1，但從2月中旬後的趨勢來看，估計3月BA.2將成為全球主流的Omicron變異株，且曾感染過BA.1者，還是可能感染BA.2，但重複感染的實際狀況還有待觀察。

國際間疫情逐漸趨緩，但中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）卻在多省、市同時發生，廣東省深圳市已宣布公車與地鐵停運，社區、產業園區等實行封閉式管理。

對此，指揮中心指揮官陳時中說，過去2年來中國相對較無疫情，但近期卻有一些疫情在延燒，包含吉林、上海與深圳有較大規模疫情，案例數持續增加，官方也採取近乎封城的行動。

陳時中說，因中國官方確診個案統計方式較複雜、不易觀察，但從官方針對疫情採取的行動觀察，目前看起來確實有幾處疫情正在燃燒中；他也提到，香港疫情持續嚴峻，死亡數持續增加。

另媒體也提問，國內是否有染疫個案後續出現失智情況。對此羅一鈞說明，中國有研究團隊針對最初COVID-19在武漢發生的確診長者個案，經1年以上追蹤後續失智情況，屬長期世代研究觀察。

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羅一鈞說，去年台灣本土疫情發生時，雖有不少年齡層偏高的確診個案，但迄今尚未滿1年，目前尚無失智相關研究；另高齡者原本就較易發生失智，研究也須進行未染疫或染疫輕重症個案比較，才能確認COVID-19與失智的關聯性。

但羅一鈞也提到，神經醫學界確實認為，染疫重症者後續發生影響腦部認知功能機會，應比輕症或沒染疫者高，儘管Omicron變異株導致重症比例偏低，但對高齡長者仍有風險，故鼓勵長者接種疫苗，降低後續風險。（編輯：陳仁華）1110314