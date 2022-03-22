防疫鬆綁、BA.2流行釀完美風暴 西歐疫情再起

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（中央社巴黎21日綜合外電報導）專家今天說，政府解除防疫措施、接種疫苗後免疫力下降、加上傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2肆虐，種種因素釀成「完美風暴」，導致西歐的COVID-19確診病例再度攀升。

一個多月前，歐洲大陸多半地區的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例都呈下滑趨勢，但近日，英國、法國、德國與義大利等國的感染病例又急遽上升。

在法國，自政府14日解除大多數的防疫措施後，確診病例在一週內增加了超過1/3。

在德國，儘管18日創下近30萬例的單日新高紀錄，政府仍讓實施防疫措施的全國性法律在週末解除。德國多數有相對較寬權力的邦，則維持COVID-19防疫措施。

在義大利，儘管確診病例攀升，政府17日宣布將在5月1日前逐步解除幾乎所有防疫措施。

在英國，政府18日移除最後一批國際旅行限制，目前每20人就有1人確診。

奧地利數週前才解除口罩令，但由於確診病例攀升，週末宣布將再度實施FFP2口罩佩戴規定。

有些人指責各國政府太快鬆綁防疫限制，但流行病學家將疫情升溫的矛頭指向Omicron亞型變異株BA.2，這個變異株已成為許多國家的主流病毒株。

BA.2難以偵測，有時也稱為「隱匿Omicron」，傳染力估計比BA.1強約30%。

英國華威大學（University of Warwick）病毒學家楊恩（Lawrence Young）說，歐洲確診病例攀升是因為3種因素釀成的「完美風暴」所致，分別是解除防疫措施、接種疫苗後的免疫力下降，以及BA.2變異株流行。

他跟法新社：「取消防疫措施加劇了BA.2的擴散，也可能導致演化出其他變異株。」

日內瓦大學（University of Geneva）全球衛生研究所（Institute of Global Health）所長法拉歐（Antoine Flahault）也提到，確診病例再度攀升時，西歐也有空氣汙染，並指出有研究顯示COVID-19疫情與空氣中的細懸浮微粒濃度高有「強烈關聯」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110322