韓國Omicron亞型變異株案例增 疫情高峰期恐延長

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國防疫當局今天表示，國內近期Omicron亞型變異株BA.2檢出率大增，可能造成疫情高點轉降時間較預期延後，高峰期間延長，使疫情進一步惡化，後續防疫措施及學校實施到校上課時程可能受影響。

據韓國中央防疫對策本部統計，3月第3週的社區感染案例中，Omicron檢出率達99.99%，其中亞型變異株BA.2檢出率從4週前的10.3%增至41.4%；在境外感染案例中，Omicron亞型變異株BA.2檢出率也從18.4%增至56.9%。

中央防疫對策本部長、疾病管理廳長鄭銀敬今天在記者會上表示，傳染力更強的亞型變異株檢出率大增，可能使疫情高峰期延長；她說明，BA.2可傳播時間約只有Omicron原型的一半，但傳染力更強，疫情規模及高峰期都可能擴大。

韓國政府自今天起放寬私人聚會人數上限，從原本的6人上調至8人，完成接種者自海外入境時也不必隔離，專家憂心可能使疫情再次擴大。

截至今天凌晨零時，韓國境內新增約21萬例確診，較上週的3、40多萬例大幅下降，但考慮週末採檢案例較少的因素，仍無法掉以輕心。

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韓國近一週日均新增約40萬例確診，首都圈及非首都圈地區確診數分別較前一週增加40.4%及44.1%，其中60歲以上高風險族群占比也從16.2％增至17.8%，為醫療體系帶來的壓力逐漸增加。

疾病管理廳今天公布的全國疫情風險等級連續第3週維持在最高等級，指標之一的重症病床使用率較上週上升4個百分點至61.9%，非首都圈許多地區使用率甚至達到8成以上。（編輯：韋樞）1110321