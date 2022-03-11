韓國放寬入境規定 21日起接種兩劑疫苗者不需隔離

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國防疫當局今天宣布，自21日起將放寬海外入境規定，無論在韓國或海外已接種COVID-19疫苗兩劑者，入境後不必隔離7天。

韓國中央災難安全對策本部今天在例行記者會宣布這項新規定，適用的完成接種者是指接種兩劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗（嬌生疫苗一劑）超過14天者，但若第2劑接種已超過180天，則需要接種第3劑疫苗。

韓國去年底一度對在韓國境內完成接種者，提供出國後再入境免隔離的福利，但之後因新型冠狀病毒Omicron變異株傳入而中止，這次重新開放免除隔離條件，並進一步擴大適用對象範圍。

在韓國完成接種者，接種履歷已自動登入至系統；在海外完成接種者則須至韓國境內衛生所提交完成接種證明，登錄後才能適用。

不過，自4月1日起，在海外完成接種者只要上網完成事前登錄，並上傳接種證明，即可免除隔離，不必親自跑一趟衛生所。但從特定國家入境者則不適用，還是得依現行規定隔離7天，目前不適用免除隔離的國家包括巴基斯坦、烏茲別克、烏克蘭及緬甸。

入境者PCR核酸檢測規定也放寬，原本在入境前及入境第1天、第6天要進行共3次PCR檢查，本月10日起減為2次，入境後第6到7天可以快篩代替。

韓國近期COVID-19確診人數飆升，本週連續2天新增超過30萬例，10日略為下降，單日新增28萬2987例，但主要是境內社區感染，海外移入案例較少。（編輯：郭中翰）1110311



▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數

