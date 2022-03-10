更多編輯台推薦新聞：
美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／睽違68天再現本土零確診 境外新增82例
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情6/300

日本防疫擬再鬆綁 邊境4月再放寬廢活動人數上限

2022/3/10 13:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京10日綜合外電報導）日本政府擬進一步放寬因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫管制，研議4月起將從外國入境人數上限再放寬到每天1萬人，以及擬在近期廢除大型活動人數上限規定。

日本時事通信社報導，目前從外國入境人數上限規定為每天5000人，預定本月14日放寬為每天7000人，並另設外籍留學生入境名額，加速讓留學生、技能實習生等入境。

報導指出，日本政府相關人士明確透露，邊境管制將會進一步放寬，目前正研議於4月起將外國入境人數上限放寬到每天1萬人的方案；將視機場檢疫能力與全國的疫情狀況，於3月下旬做出決定。

另外，TBS電視台報導，對於適用「防止蔓延等重點措施」的地區，目前規定大規模活動若有做到佩戴口罩、不大聲呼喊等防疫措施，人數上限為2萬人；若要超過上限達到滿員，必須全部的參加者都有陰性檢驗證明。

日本政府相關人士說，現正研議廢除上述的大型活動人數管制，只要採取一定的防疫措施，不需陰性證明也可開放活動滿員。

日本政府預定明天召開防疫分科會，經專家討論後，於下週作出決定。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110310

延伸閱讀
逾10萬外籍留學生難入境 日本擬5月底前全放行日本放寬邊境管制 商務客打過疫苗隔離縮短為3天日本將解除鎖國 11/8起開放外國商務客留學生入境
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀