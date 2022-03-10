日本防疫擬再鬆綁 邊境4月再放寬廢活動人數上限

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本政府擬進一步放寬因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫管制，研議4月起將從外國入境人數上限再放寬到每天1萬人，以及擬在近期廢除大型活動人數上限規定。

日本時事通信社報導，目前從外國入境人數上限規定為每天5000人，預定本月14日放寬為每天7000人，並另設外籍留學生入境名額，加速讓留學生、技能實習生等入境。

報導指出，日本政府相關人士明確透露，邊境管制將會進一步放寬，目前正研議於4月起將外國入境人數上限放寬到每天1萬人的方案；將視機場檢疫能力與全國的疫情狀況，於3月下旬做出決定。

另外，TBS電視台報導，對於適用「防止蔓延等重點措施」的地區，目前規定大規模活動若有做到佩戴口罩、不大聲呼喊等防疫措施，人數上限為2萬人；若要超過上限達到滿員，必須全部的參加者都有陰性檢驗證明。

日本政府相關人士說，現正研議廢除上述的大型活動人數管制，只要採取一定的防疫措施，不需陰性證明也可開放活動滿員。

日本政府預定明天召開防疫分科會，經專家討論後，於下週作出決定。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110310