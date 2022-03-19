韓國單日確診全球最高 22日起來台航線航班落地採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北19日電）為加強COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，22日起對韓國航線航班實施落地採檢，陽性者將送醫院、集中檢疫所或加強版防疫旅宿。

中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿宣布此消息，考量近期韓國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續嚴峻，且單日新增病例數已高居全球第一，為防境外移入病例影響社區防疫，將實施落地採檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，自韓國航線航班入境旅客，須於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陽性者，由專人完成證照查驗後，由空側後送醫院或集中檢疫所、加強版防疫旅宿。

莊人祥說，檢驗結果陰性者則接續入境通關程序，並返家進行1人1戶檢疫或前往防疫旅宿，完成10天檢疫及採檢措施。

莊人祥指出，目前旅客抵台時須進行「落地採檢」航班為歐美、中東、紐澳、印度、東南亞，及本次新增的韓國航線航班，提醒旅客抵台後務必配合入境檢疫作業。

指揮中心提醒，近期入境旅客人數上升、境外移入威脅仍持續，呼籲入境旅客遵守在台後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。（編輯：張芷瑄）1110319