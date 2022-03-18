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嘉義市確診男感染源待釐清 曾赴飯店參加婚宴

2022/3/18 15:24（3/18 15:44 更新）
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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市維持零確診逾7個月後，今天新增一名COVID-19確診個案21792，是30幾歲男性，曾接種2劑BNT疫苗，匡列接觸者27人PCR均為陰性，須居家隔離21人，感染源待釐清。

嘉義市長黃敏惠下午召開線上記者會，說明嘉義市新增一例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案（案21792）的資料。

黃敏惠表示，這名個案是30多歲男性，於3月14日喉嚨不適，15日症狀加劇，16日略微發燒且咳嗽，16日晚間自行居家快篩檢驗為陽性，17日上午通報衛生局，經後續協助轉介就醫，核酸檢驗（PCR）確認為陽性，CT值11.4，已收治專責病房。

黃敏惠指出，案21792居住嘉義市，衛生局於接獲通報後，立即進行疫情調查並緊急匡列相關接觸者，計有27人，經PCR檢測均為陰性，其中須隔離者21人，嘉義市居家隔離者13人，外縣市有8人，感染源仍須釐清。

黃敏惠說，案21792飲食大多外帶，3月11日曾至嘉義市福全郵局、14日至金玉堂批發廣場（興業門市）、15日至啄木鳥藥局（文化店）、16日至弘安藥妝生活館（友愛店）和大樹藥局（友愛店），均短時間停留且全程佩戴口罩。

另外，案21792曾於3月13日上午11時30分至下午3時前往耐斯王子大飯店5樓阿里山廳參加婚宴，未至其他樓層，用餐期間未佩戴口罩，但有固定座位且未逐桌敬酒。

嘉義市政府環保局已針對上述公共場域足跡進行消毒，相關店家也完成清消。為釐清感染源，衛生局啟動擴大匡列，針對高風險相關人員加強採檢措施，積極防堵疫情。

黃敏惠說明，如民眾有與確診個案足跡重疊或收到細胞簡訊通知者，請落實自我健康監測，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞流鼻水等疑似COVID-19症狀，請佩戴好口罩、勿搭乘大眾交通運輸工具，盡速至社區採檢醫院採檢站就醫。（編輯：唐聲揚）1110318

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