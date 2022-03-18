醫院探病長照探視將全面解禁 口罩4/1起可望再鬆綁

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指揮中心表示，4月起在空曠處、唱歌或工作活動所需，可望不用戴口罩。圖為高雄鹽埕區民眾戴口罩步行在街道上。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北18日電）本土疫情趨緩，指揮中心今天表示，北北桃高醫院探病與長照探視禁令將於2週內解禁；另自4月1日起口罩也擬再度鬆綁，空曠處、唱歌或工作活動所需，可望免戴口罩。

先前國內因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全台原則上禁止醫院探病與長照機構探視；之後隨疫情趨緩，除台北市、新北市、桃園市、高雄市維持管制措施，其他縣市已條件開放。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上說明，目前北北桃高疫情狀況穩定，指揮中心近日將討論，預計將於1至2週開放醫院探病與長照機構探視。

另疫情趨緩，國內防疫措施也逐步鬆綁。指揮中心指揮官陳時中昨天透露，考慮在特定區域可免戴口罩，媒體追問是否下月再度可能鬆綁。

羅一鈞表示，現行口罩措施將維持到3月31日，故在4月1日新措施公布前，將會搜集單位意見，如針對空曠無人或工作活動所需不適合戴口罩者，可提出免戴口罩的配套措施，指揮中心將會參採。

羅一鈞也提到，另外針對一些特定情境，如KTV唱歌等，目前仍須戴口罩，指揮中心也列入評估是否可免戴口罩。

國內防疫措施鬆綁，邊境管制措施也逐步放寬，媒體詢問檢疫天數是否有望縮短至5天。

指揮中心發言人莊人祥說，目前檢疫期已從14天縮短至10天，依過去經驗，約有1%可能性病毒會洩漏到社區，故至少會觀察一個月，且檢疫縮愈短風險愈高，7天與5天差距也很大，解封要一步一步做。（編輯：陳政偉）1110318