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入境檢疫何時再鬆綁 莊人祥：加強2配套措施持續評估

2022/3/15 14:52（3/15 15:17 更新）
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指揮中心發言人莊人祥15日表示，長輩疫苗涵蓋率、民眾自主應變是鬆綁重要配套措施，會持續加強並審慎評估各界意見。圖為桃園機場檢疫處。（中央社檔案照片）
指揮中心發言人莊人祥15日表示，長輩疫苗涵蓋率、民眾自主應變是鬆綁重要配套措施，會持續加強並審慎評估各界意見。圖為桃園機場檢疫處。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北15日電）入境檢疫何時再鬆綁，備受矚目。指揮中心發言人莊人祥今天表示，長輩疫苗涵蓋率、民眾自主應變都是鬆綁重要配套措施，會持續加強並審慎評估各界意見。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，但各國已陸續規劃開放國門，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日表示，入境檢疫期將朝向753規劃，也就是將檢疫天數逐步縮短至7天、5天、3天，最後則是無需檢疫，但將觀察1個月才會確定何時啟動下一步討論。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，無論是14天縮短至10天，還是10天縮短至7天，每個階段都要觀察1個月，並加強相關配套措施，包括65歲以上疫苗涵蓋率是否足夠，這些都是指標之一。

媒體詢問，5月是否有機會將入境檢疫天數縮短至5天。莊人祥說，這要看國際疫情狀況，各界的意見指揮中心都會審慎評估，避免步上香港後塵。

莊人祥說，指揮中心一直在鼓勵長輩接種疫苗，無論接種哪一劑都發給新台幣500元獎勵，其餘民眾接種第1、2劑也會發放200元獎勵，到3月底為止；同時也希望儘量多接種第3劑疫苗，以降低染疫死亡率。

除了疫苗，自主應變也是檢疫鬆綁重要的配套措施之一。莊人祥指出，未來無論個人或企業出現確診個案，都要有所準備及因應，公私部門也要推派防疫長，進行自主疫調、防疫，及早防堵疫情。

儘管國內疫情降溫，目前台北、新北、桃園、高雄仍不能探病。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前這4縣市疫情仍屬中風險以上，本週也沒有達到調降標準，會持續觀察，若有緊急特殊情況可向醫院申請探病。（編輯：管中維）1110315

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