邊境新制7日上路 檢疫縮至10天、開放外籍商務客

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入境檢疫天數7日起從14天縮短為10天，居家檢疫場所也改為以1人1戶為主。圖為桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）台灣朝經濟防疫模式邁進，3月7日起入境檢疫天數將從14天縮短為10天，居家檢疫場所也改為以1人1戶為主，無法落實才須入住防疫旅館，並開放非本國籍商務人士來台。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好轉，台灣準備步入正常生活，兼顧與維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，經評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況及國際防疫措施開放情形等，中央流行疫情指揮中心宣布3月7日邊境鬆綁。

自3月7日凌晨0時起，入境居家檢疫天數將縮短為10天，第11天起繼續進行7天自主健康管理。居家檢疫以1人1戶為原則，無法落實則須入住防疫旅館，同日入境的家屬或同住者可同住。

所有旅客在入境時須進行PCR採檢，檢疫期間以家用快篩檢測5次，並於檢疫期滿前再採檢1次PCR，陰性者可解除隔離。

完整接種疫苗的機組員，檢疫同步鬆綁，3月7日起打滿3劑COVID-19疫苗滿14天的機組員，長程航班入境檢疫從5+9改為5+5，短程航班則從7天自主健康管理改為自我健康監測。

商務客入境新制，同樣自3月7日起實施，開放外籍人士來台進行商務考察、投資、履約及應聘等商務活動，由申請者至駐外館處申請特別入境許可；中港澳人士則可來台進行商務履約、跨國企業內部調動等，可由國內邀請單位申請或由港澳人士赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館處申請。

3月7日起入境鬆綁新制，被指揮中心指揮官陳時中視為台灣防疫重要關卡，如何避免大量入境人數對防疫旅館造成壓力，及落實在家隔離感染管控施行，備受關注。陳時中今天上午接受媒體聯訪時提及，觀察本週入境人數及國家，維持舊制期間的每週約一萬多人，無突發性增加。（編輯：管中維）1110306