境外生3/7起改檢疫10天 自主健康管理仍禁入校

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北3日電）教育部今天發函大專指出，境外生入境居家檢疫天數將由3月7日起從14天縮短為10天，但之後仍要自主健康管理7天，期間「不應」進入校園上課。

中央流行疫情指揮中心於2月24日記者會宣布，為與國際接軌並兼顧維持國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，3月7日零時起，入境居家檢疫從14天縮短為10天。

教育部2月25日已發函大專說明，今天再度發函，說明境外生入境後居家檢疫從14天縮短為10天，期間要配合2次PCR檢測、3次家用快篩試劑檢測；檢疫期滿後仍要自主健康管理7天，期間要再接受2次快篩檢測。校方都要確實在「衛生福利部防疫追蹤系統」上記錄檢測結果。

另外，配合指揮中心縮短檢疫天數，教育部近日已修正防疫指引，將自主健康管理期間「不宜」進入校園，調整為「不應」。

教育部主任秘書廖興國日前接受中央社電訪解釋，「不應」的措辭更為強烈一些，原本的「不宜」好像是有點彈性。但大專實際執行上，本就不會讓處於自主健康管理期間的學生入校上課，指引調整應該沒有什麼困難。

教育部最新函文也重申，境外生在7天的自主健康管理期間，學校須要求做好個人防護措施，如要安排入住宿舍，須是「獨層」且「一人一室」；宿舍內如要共用衛浴、洗衣設備，學校應規劃分流、分時段，並在每次使用後落實清潔消毒。（編輯：管中維）1110303