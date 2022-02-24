邊境鬆綁3措施 3/7入境檢疫縮至10天、開放商務客

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北24日電）中央流行疫情指揮中心今天公布邊境鬆綁3措施，包括3月1日起前往離島的旅客免快篩，3月7日起入境檢疫天數也將從14天縮短為10天，並開放非本國籍商務人士來台。

隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續施打、口服藥物問世且疫情走向輕症化，各國紛紛鬆綁邊境檢疫及防疫規定。

中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中也公布多項鬆綁措施，在邊境檢疫政策方面共有3大重點，包括入境檢疫天數從14天縮短為10天、開放非本國籍商務人士來台、前往離島旅客免篩檢等。

指揮中心指揮官陳時中表示，為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，春節檢疫專案將延長實施至3月6日；自3月7日凌晨0時起，入境居家檢疫天數將縮短為10天，第11天起繼續進行7天自主健康管理。

陳時中指出，居家檢疫以1人1戶為原則，無法落實則須入住防疫旅館，同日入境的家屬或同住者可同住；所有旅客在入境時須進行PCR採檢，檢疫期間以家用快篩檢測5次，並於檢疫期滿前再採檢一次PCR，陰性者可解除隔離。

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在商務客開放方面，同樣是自3月7日起實施，指揮中心副指揮官陳宗彥指出，未來將開放外籍人士來台進行商務考察、投資、履約及應聘等商務活動，由申請者至駐外館處申請特別入境許可；中港澳人士則可來台進行商務履約、跨國企業內部調動等，可由國內邀請單位申請或由港澳人士赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館處申請。

在離島檢疫方面，陳宗彥說，3月1日起，自國內5處機場、2處港口前往離島的旅客可免篩檢，也不用填寫健康聲明書，但旅客如有症狀仍勿搭機或搭船，應儘速至醫院進行必要採檢。1110224