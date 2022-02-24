下半年免罩免隔離？陳時中：防疫如爬梯下樓小心

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北24日電）指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣將走向經濟防疫新模式，戶外全面免口罩及入境免隔離須一步一步來，防疫好比爬樓梯，上去很辛苦，下樓要小心，才不怕摔跤。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾疾）疫情好轉，經評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形等，中央流行疫情指揮中心宣布，台灣準備步入正常生活，自3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施，盼兼顧國內防疫量能、社會經濟活動。

國際陸續全面解封，決定走向與病毒共存，如英國，台灣是否可能在下半年比照，戶外全面免戴口罩或入境者皆無須隔離檢疫、開放出國旅遊等，時程備受關注。陳時中強調，這需要一步一步來，防疫好比爬樓梯，「上樓梯很辛苦，下樓要小心」，會步步為營，一步做完， 再來想下一步。

因應居家隔離天數縮短為10天，陳時中說，停課天數也會修訂成10天，若未來校園出現確診者，傾向先停課2到3天，校園大規模篩檢後，再決定整體停課範圍及時間，大概都會採用較彈性模式。

指揮中心疫情監測組長周志浩表示，雖然台灣周邊國家疫情仍持續創新高，但全球整體疫情已過高峰趨緩，國內疫情穩定可控，全國整體有效再生數（Rt值）持平，維持1左右，台灣數據顯示，Omicron變異株流行期間致重症性較低。

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以Omicron變異株確診者隱藏期分析，周志浩表示，Omicron變異株10天內可檢出陽性比率高達99.04%，與14天檢出率差異不大，且後期檢出Ct值已高，傳播風險相對低。

國內防疫措施適度放寬，新制從3月1日至3月31日，有媒體在記者會中提問，全國第2級警戒期限至2月28日，是否意味2級警戒將持續至3月31日。陳時中表示，疫情警戒分級，是從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗中誕生的制度，如今已不符合經濟防疫新模式需求，研擬以每個月一次檢討報告，取代警戒分級。（編輯：管中維）1110224