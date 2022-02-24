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疫情12/300

直播錄影運動拍照3月免口罩 唱歌仍要戴

2022/2/24 15:13（2/24 15:42 更新）
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3月1日至31日適度放寬防疫措施，直播、錄影、室內外從事運動、在室內外拍照等情形下可脫口罩。圖為去年10月26日民眾在中正紀念堂廣場拍照留影。（中央社檔案照片）
3月1日至31日適度放寬防疫措施，直播、錄影、室內外從事運動、在室內外拍照等情形下可脫口罩。圖為去年10月26日民眾在中正紀念堂廣場拍照留影。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北24日電）國內COVID-19疫情好轉，台灣準備步入正常生活，3月1日至31日適度放寬防疫措施，放寬戴口罩規定除今天上午公布例外情形，新增直播、錄影等正式拍攝可脫口罩。

考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，為兼顧與維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，經評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形等，中央流行疫情指揮中心宣布3月1日至3月31日，將適度放寬防疫措施。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，放寬戴口罩規定，增加4種例外情形，包含今天下午新增的直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時，還有於室內外從事運動時、於室內外拍照時，自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。值得注意的是唱歌時，維持須戴口罩。

除口罩政策以外，3月1日起調整住宿式長照機構訪客管理措施及醫院探病管理措施。羅一鈞說，台北市、新北市、桃園市、高雄市維持現行管制措施，除例外情形暫停探視、探病；其他縣市有條件開放，探視、探病，醫院探病時段為每天固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

羅一鈞提醒，過去開放探病、探視時，免除篩檢條件僅為完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，如今加強條件為「完成COVID-19疫苗第3劑接種達14天（含）以上」，不符合免篩條件者，需出示探視探病日前3天內自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。

另外，指揮中心指揮官陳時中表示，國內確定病例密切接觸者居家隔離天數比照入境居家檢疫天數縮短為10天，新制自3月7日零時起上路，以「1人1室」為原則。除原有PCR檢測，新增2次公費家用快篩試劑檢測，包含隔離第5至7天及自主健康管理第6至7天，家用快篩試劑由各地方政府配發予居家隔離者。（編輯：管中維）1110224

衛福部表示，3月起將適度放寬防疫措施，包括拍照、運動免戴口罩等。（中央社製圖）
衛福部表示，3月起將適度放寬防疫措施，包括拍照、運動免戴口罩等。（中央社製圖）
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