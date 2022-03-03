檢疫降至5天吸引商務客？陳時中：要審慎評估

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北3日電）邊境鬆綁措施將放寬，指揮中心指揮官陳時中今天說，經濟商務泡泡可擴大辦理；檢疫天數10天應屬安全，但降至5天則風險很大，若為吸引商務客來台，必須要審慎評估。

中央流行疫情指揮中心日前公布，3月7日起入境檢疫天數也將從14天縮短為10天，並開放非本國籍商務人士來台。

陳時中今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，未來邊境管制鬆綁後，經濟商務泡泡可擴大辦理，促進必要性投資，對整體商務發展很重要。

陳時中說，檢疫天數縮短到10天，以目前統計數據看來很安全，但仍要稍微觀察；若進一步縮短到7天，就會有一點點風險，疫調、匡列上可能較辛苦。

陳時中說，若檢疫天數縮短降到5天，就會很大的風險，必須整體社會能承擔較大疫情風險時才能進行，但他也提及，檢疫天數若沒降到5天，似乎對商務客吸引不大，故必須非常審慎評估。

除了商務旅行外，觀光旅遊開放進度也備受關注。有旅遊業者盼爭取鬆綁357（3月開放商務、5月開放入境遊、7月開放出境遊）鬆綁時程與明確的標準作業程序（SOP）。

對此陳時中強調，開放進度無法用時間訂定，必須視疫情狀況而定，「疫情不會聽我們的命令」，指揮中心已知悉旅遊業者心聲與期待，若疫情狀況可控制，也不排除有相關開放。但他強調，若是要出國旅遊，「建議多看、多聽、多等等」。

媒體再度問及，國內解封角度何時能跟上國外，陳時中說，有大解封就有大疫情，相信全台灣民眾都不希望疫情大爆發，對社會衝擊影響太大。韓國、香港目前疫情嚴峻，未來解封速度就會快，因大部分人都已染疫，但台灣不希望有突發性疫情，故解封速度稍慢。

媒體也提問，有專家提及要提高COVID-19疫苗涵蓋率，且理想要備有百萬人份的口服抗病毒藥物。對此陳時中坦言，目前亞洲其他國家疫情嚴重，藥廠會視疫情嚴重度提供藥物，故台灣短時間內不會有百萬人份口服藥，但指揮中心會持續爭取，並關注其他開發中的藥物。

目前香港疫情嚴峻，陳時中分析，香港疫情控制最大困難點就在於地窄人稠、人與人接觸緊密，先前香港靠科學疫調守住疫情，但稍有破口，疫情就往外蔓延。

陳時中也提到，先前香港疫情平穩，民眾警戒較低，先前COVID-19疫苗涵蓋率僅6成，隨疫情爆發才催出施打率，但時間較晚。

陳時中也以香港疫情為例，原本疫情控制良好，如今卻指數型大爆發，顯示沒有警戒好或有所疏忽，就可能大爆發。

他強調，顧及經濟的防疫鬆綁措施，不能操之過急，必須是疫情狀況而定，不能預定時間表當作解封條件與目標。（編輯：陳政偉）1110303