日本認可台灣小黃卡 商務客打完第3劑入境免居家隔離

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（中央社記者王慶剛台北2日電）日本已公布不含觀光入境的新邊境防疫措施，認可台灣疫苗接種紀錄「小黃卡」，入境者完成接種符合條件的第3劑疫苗者，不需要居家隔離。但新規定未列入國產高端疫苗，混打亦不合資格。

日台交流協會在臉書指出，自3月1日開始，日本實施了邊境防疫新措施。自台灣歸國或入境者持有符合條件的疫苗接種證明書、並接種完第3劑者，就不需要居家隔離。

若是未接種完第3劑者，包括未施打疫苗者與未持符合條件證明者，居家隔離期間則縮短為7天。如果想進一步縮短，入境後第3天自行PCR或快篩後將陰性報告提交給厚勞省，經確認無誤後即解除隔離。

日台交流協會指出，台灣疫苗接種紀錄卡，也就是所謂「小黃卡」，符合日本認可的國外發行疫苗接種證明條件。發行單位為各國政府等公家單位，以日文或是英文填寫，必要項目為：姓名、出生年月日、疫苗名或廠商、疫苗接種日以及疫苗接種次數。

至於接種過的疫苗種類，第1、2劑為必須符合：輝瑞（Pfizer，即台灣所謂BNT）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）、楊森（Janssen，亦說：嬌生/J&J；此種疫苗以第1劑視為第2劑）。第3劑為必須符合輝瑞或莫德納。

日台交流協會受訪表示，目前的規定中，3劑中只要有其中1劑是高端疫苗，就不符合日本3劑完整接種的規定，例如疫苗前2劑打高端，即使第3劑是輝瑞或莫德納，依然不合規定，反之亦然。

日台交流協會說明，不符合免隔離條件的疫苗種類不只有高端，但沒有特別一一點名很多條件外的疫苗。不符免隔離規定也不代表不能入境，也只是隔離幾天而已，日本已經放寬很多。

日台交流協會也在臉書表示，同樣自2022年3月1日開始，觀光目的除外，開放申請短期停留與長期居留的首次入境兩種簽證，皆須由位於日本國內之擔保責任者，如企業、學校、團體等，於入國者健康確認系統（ERFS）線上申請取得「受付濟證」。

短期停留者的首次入境包括：商務目的、以及停留天數90天以下之無酬活動。長期居留的首次入境，原則上以持有在留資格認定證明書者為對象，不論在留期間，但打工度假簽證受理申請等資訊，則另候公告。

日本觀光簽證目前沒開放申請，交流協會說，長期居留簽證則是根據居留理由，進行個別處理。能申請和能拿到是兩件事，也有可能申請不通過，現在重點是申請者需要日本國內的擔保單位。

申請者所需取得的「受付濟證」，就是指由日方擔保責任者，如企業、學校、團體等，於入國者健康確認系統進行線上申請，填入預定申請簽證人員之相關資訊、同意誓約書內容等手續後取得之文件。（編輯：郭無患）1110302