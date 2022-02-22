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COVID-19疫苗3/300

外交部：菲律賓提互認數位疫苗證明 避機場人員誤解規定

2022/2/22 12:50（2/22 13:23 更新）
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台商持台灣疫苗接種卡入境菲律賓遭到刁難，外交部22日表示，這是因菲國機場人員未正確解讀相關規定造成，菲國政府建議台菲互相承認數位疫苗接種證明。（中央社檔案照片）
台商持台灣疫苗接種卡入境菲律賓遭到刁難，外交部22日表示，這是因菲國機場人員未正確解讀相關規定造成，菲國政府建議台菲互相承認數位疫苗接種證明。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北22日電）針對有台商持台灣疫苗接種卡入境菲律賓遭到刁難，外交部今天表示，這是因菲國一線機場人員未即時、正確解讀相關規定造成，駐菲代表處已向菲國政府嚴正交涉，菲國政府建議台菲互相承認數位疫苗接種證明。

外交部發言人歐江安表示，有關台商的疫苗接種證明，菲律賓政府認為，台菲若能互相承認數位疫苗接種證明，將可有效解決類似個案問題，外交部已經將菲律賓政府提出台菲相互承認數位疫苗接種證明的訊息轉給衛福部，將由指揮中心的學者專家討論決定。

國民黨立委江啟臣質疑台商入境菲律賓遭歧視，且菲國尚未承認台灣疫苗接種證明。外交部今天舉行例行記者會，歐江安回應媒體提問時表示，菲律賓入境規定常依照當地疫情彈性調整，菲國機場檢疫局官員變動很快，有時沒有辦法很即時、正確解讀相關規定。

歐江安表示，有台灣民眾持衛福部核發的疫苗接種證明卡入境菲律賓遭受阻礙，駐菲國代表處第一時間已跟菲國政府相關單位嚴正交涉，說明台灣衛福部是根據國際衛生相關規定核發疫苗接種卡，也獲得國際普遍接受，駐菲代表處不斷敦促菲國修正相關入境檢疫規範。

另外，歐江安說，菲律賓政府很重視台灣的要求，希望採認台灣核發的數位疫苗接種證明，菲國提出台菲兩國若可相互承認數位疫苗證明，可有效避免發生機場一線人員來不及正確解讀快速變動規定的問題。

歐江安說明，目前台灣民眾若已完整接種疫苗，在台菲完成互相承認疫苗接種證明之前，到菲律賓要先出示登機前48小時的PCR（核酸檢測）陰性證明，並訂妥6天5夜防疫旅館，外交部領務局2月有更新入境菲律賓相關資訊，1月的資訊是舊的，要去菲律賓的民眾務必上網查詢最新資訊或到外交部詢問。

歐江安指出，目前各國根據疫情需要，都會滾動式調整與更新防疫規定，並依此緊縮或放鬆邊境管理政策，外交部將持續關注菲律賓入境隔離規定，有最新消息都會公布在網站上。（編輯：楊凱翔）1110222

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