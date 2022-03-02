日本入境新制未認可高端疫苗 陳時中：持續溝通

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日本公布入境新制，若已接種3劑疫苗者免居家隔離，但高端疫苗未被列入。圖為護理人員準備施打高端疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北2日電）日本公布入境新制，若已接種3劑疫苗者免居家隔離，但高端疫苗未被列入。指揮中心指揮官陳時中今天說，會持續溝通，他認為等到日方承認高端疫苗時，應該為期不遠。

日本公布不含觀光入境的新邊境防疫措施，認可台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種紀錄「小黃卡」，入境者完成接種符合條件的第3劑疫苗者，不需要居家隔離，但新規定未列入國產高端疫苗。

媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會上詢問此事，依照日方規定，接種國產高端疫苗者，或者第3劑接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗者，無法入境免隔離，是否有所因應。

陳時中回應，各國都有防疫規定，就是遵守當地國的規定。但他強調，第3劑疫苗並非排除高端，而是僅承認輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗。

陳時中說，符合日本接種條件者入境可免隔離，但也有限定身分，並非所有人都適用，且若不符合接種條件者，則是隔離7天，且第3天若PCR採檢陰性也可解除隔離。

陳時中也強調，各國對疫苗思考不同，指揮中心予以尊重，但會持續與日方溝通，提出更多科學證據讓對方了解高端疫苗的好處。

陳時中先前曾表示，未來盼能前往捐贈台灣COVID-19疫苗的國家，進行「感恩之旅」，但第3劑疫苗接種高端疫苗的他，媒體提問未來「感恩之旅」要如何進行。

陳時中回應，有2種方式，一種是等到日本承認高端疫苗時，「我認為也為期不遠」；而另一種就是隔離7天，第3天檢驗陰性即可解除隔離，他也打趣說，隔離3天仍可與國內視訊，他認為不會有太大的阻礙跟困難。

陳時中說，世界各國都有不同邊境管制方式，如同外籍人士來台隔離政策可能造成困擾，台灣民眾出國則可能有疫苗的困擾，在疫情下彼此多忍耐、互相體諒。

媒體也提問，今年7月後全球能否走向大解封、民眾可自由出國，陳時中說，歐美國家大解封可能性高，因Omicron變異株已大流行，染疫率可能破5成，還有潛在染疫者，社會氛圍已經習慣疫情，故未來走向大解封的可能性高。

但陳時中說，若是大解封必然會伴隨疫情大流行，屆時若能順利度過，全世界疫情可望步入坦途，但反觀台灣未承受這麼大規模且高風險疫情，染疫率相對全世界很低，仍要步步為營，大解封也不會與歐美國家同步。

媒體另問及美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台一事，陳時中表示是依循外交泡泡模式，先前有多次外國政要與代表團來訪，外交泡泡都執行順暢。（編輯：陳政偉）1110302