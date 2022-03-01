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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗5/300

第25期疫苗3/2分流預約 3/7至3/13開放接種

2022/3/1 14:45（3/1 15:10 更新）
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2日起開放第25期COVID-19疫苗預約。（指揮中心提供）
2日起開放第25期COVID-19疫苗預約。（指揮中心提供）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北1日電）指揮中心今天宣布，明天起開放第25期COVID-19疫苗預約，同樣提供第3劑疫苗，將釋出151萬劑名額，其中以莫德納疫苗121萬劑最多，呼籲符合資格民眾儘快預約。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，但走向輕症化，隨各國防疫規定相繼鬆綁，更凸顯接種疫苗重要性，據國際統計，相較完整接種疫苗者，沒有接種疫苗的民眾一旦染疫，重症死亡率將高出近20倍。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，1922公費疫苗預約平台明天起將開放第25期疫苗預約，主要提供第3劑疫苗，將於3月7日至13日開放接種。

莊人祥表示，第25期明天上午開放預約，同樣採取年齡層分流，55歲以上民眾上午10時開放預約、38歲至54歲中午12時開始、18歲至37歲下午2時起開放預約，將於3月4日中午12時截止。

莊人祥指出，第25期預估有571.2萬人符合接種資格，全台將釋出151萬接種名額，其中以莫德納疫苗121.1萬人份最多，其次為BNT疫苗20.6萬、高端7.6萬、AZ疫苗1.6萬人份。

莊人祥說，今天下午2時起將開放民眾查詢接種資格，呼籲符合預約資格民眾盡快預約接種疫苗，提升保護力。

根據指揮中心統計，2月26日至28日間，國內共接種33萬4533劑COVID-19疫苗，累計接種4714萬8570劑，第1劑涵蓋率82.84%、第2劑76.83%、第3劑41.44%，基礎加強劑接種率0.82%。

隨國內第3劑疫苗涵蓋率攀升，有媒體好奇第3劑不良反應狀況。莊人祥說，由於國內第3劑採混打制，不良反應狀況有待分析，預計下週說明。（編輯：張芷瑄）1110301

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