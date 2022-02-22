高端入選WHO團結疫苗試驗 陳時中：與有榮焉

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北22日電）高端COVID-19疫苗不僅獲巴拉圭EUA，也入選WHO團結疫苗臨床試驗。指揮中心指揮官陳時中今天表示，對於高端疫苗獲得多國及WHO支持，感到與有榮焉。

國產高端的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗捷報頻傳，繼巴拉圭政府前核准緊急使用授權（EUA），高端疫苗也入選世界衛生組織（WHO）主導的團結疫苗臨床試驗，預計3月、4月月間公布期中分析數據。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，團結疫苗臨床試驗計畫是由WHO主導，由獨立的疫苗優先次序諮詢小組選出2支疫苗做實驗，高端是其中之一，整體經費由WHO和哥倫比亞、菲律賓、馬利支應，高端負責提供試驗疫苗。

陳時中說，整體來講，高端疫苗得到很多國家以及WHO的支持，指揮中心表示感謝也感到與有榮焉。

另外，外交部日前表示，民眾只要持有台灣認可的「國際預防接種證明書」，入境菲律賓免隔離，卻有民眾持疫苗證明赴菲仍須隔離。

陳時中解釋，菲律賓沒有不承認台灣的疫苗接種證明，可能是行政程序上還沒有很完整導致誤會，他強調台灣非常願意與菲律賓站在互惠的角度，互相承認數位疫苗證明。（編輯：管中維）1110222