基隆預計17日起連5天 市立體育館設大型接種站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆市政府預計17日起至21日在市立體育館開設大型接種站，提供民眾接種BNT、高端疫苗，每日安排2個時段，每時段提供600人接種服務，預計可服務6000人。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）為提高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率，基隆市政府預計17日起至21日在市立體育館開設大型接種站，提供民眾接種BNT和高端疫苗服務。

基隆市長林右昌下午在市府接受媒體聯訪表示，基隆市在這一波Omicron變異株本土疫情非常平穩，除了2名防疫計程車司機在機場感染確診外，基隆市民部分沒有新增確診案例。

林右昌說，市府在過年前加緊第3劑疫苗施打，目前第3劑疫苗覆蓋率達3成以上，65歲以上長輩施打率也很高，基隆市這波疫情平穩也許和市府疫苗打得好也有關係。

林右昌表示，市府會再加開大型施打站，希望能讓可能因為工作、上班關係無法接種疫苗的某些群體，盡量提供方便以提高施打率。

基隆市政府發言人沈詠珮向中央社記者表示，基隆市完成第1劑疫苗接種率為81.8%，第2劑為76.1%，第3劑為34.7%，3劑的接種率在台灣本島各縣市中最高，市府考量近期天氣不穩定及停車便利性，預計從17日至21日於市立體育館開設大型接種站，提供民眾接種BNT和高端疫苗服務。

沈詠珮說，預計17日至21日每日安排2個時段，上午從8時30分至11時30分，下午則為1時30分至4時30分，每時段提供600人接種服務，預計可服務6000人，之後市府也會視民眾接種情形評估是否再加開大型接種站。（編輯：方沛清）1110215