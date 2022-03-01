高端擬配5元股票股利 因應國際訂單將辦35億增資

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）高端疫苗今天董事會通過去年每股盈餘（EPS）6.65元，成立10年來首度獲利。高端擬配發5元股票股利，也將規劃通過現增及公司債進行新台幣35億元募資，以因應國際訂單的備料需求。

高端執行副總李思賢表示，去年首度獲利，盈餘現金將全數保留，主要是為接下來全球三期臨床若成功的國際訂單做好準備，除了現有現金外，另外還需要更多的資金才足以因應後續的備料。

高端今天董事會通過辦理募資作業，預計募資35億元，其中現金增資及公司債各半，預計增資後年底股本將擴大至33.4億元。

高端疫苗去年營收新台幣32.8億元，稅後盈餘14.1億元，毛利率70.25%，EPS為6.65元，是成立10年以來首度獲利。

李思賢指出，由於疫苗生產需要相當時間，目前包括無菌袋、瓶子等材料都還供不應求，高端想邁向國際級廠商，有能力接下較大訂單就需事先準備，目標是年底前1億劑的產能，未來中長期目標3至4億劑。（編輯：林淑媛）