200萬劑AZ恐打不完報廢 陳時中：必須超額準備

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隨著國內疫情穩定，參選台北市長呼聲高的衛福部長陳時中（圖）是否投入選舉備受關注，他6日出席第92屆國醫節暨第14屆台北國際中醫藥學術論壇開幕典禮，上台致詞時有人高喊「市長好」，他僅一笑而過。中央社記者陳婕翎攝 111年3月6日

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）國內有200多萬劑AZ疫苗最晚5月下旬將過期，外交部尋求海外捐贈管道。指揮中心指揮官陳時中今天說，盡量接種，但打不完可能性高，過期只好報廢，防疫期超額準備有必要性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，疫苗打氣趨緩。高端疫苗還剩約256萬劑須在7月前打完，中央流行疫情指揮中心初估，世界衛生組織（WHO）近月將公布高端疫苗臨床試驗，疫苗應用得完，反倒是200多萬劑AZ疫苗最晚5月下旬將過期，可能得全數銷毀或是贈與國內研究單位。

陳時中今天上午出席第92屆國醫節暨第14屆台北國際中醫藥學術論壇開幕典禮，會後接受媒體聯訪時，被問及如何催打5月下旬將過期的AZ疫苗。他回應，國內民眾要打這批AZ疫苗，就會繼續盡量打，但以目前施打狀況評估，效期前全數打完可能性低。

陳時中說，疫苗過期只好報廢，但強調COVID-19防疫期間不論是疫苗或藥物都會有超額準備必要性，若只採購剛好的數量，容易受到疫苗或藥物進出貨安排、廠商供應決策等不確定因素影響，為了避免國內疫苗或藥物不足，都會超額準備。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活關鍵之一，台灣正往經濟防疫模式前進，但近日出現旅遊團染疫事件，有學者建議，參與旅行團民眾最好打過3劑再出團。對此，陳時中說，台灣並非所有人都已符合接種第3劑資格，但仍鼓勵符合資格者團體活動前能夠打好打滿。

針對高雄自助餐個案延伸旅行團案，陳時中指出，這起群聚現階段尚未出現大規模傳播，至於傳染源頭在哪，待進一步研判，再次呼籲民眾有症狀就不要參加團體活動，盡量連上班都應該請假，才不會在可傳染期造成社區傳播風險。

面對後疫情時代，除了境內陸續鬆綁，3月7日起入境檢疫天數縮短為10天，大量入境人數是否對防疫旅館造成壓力，以及在家隔離的感染管控施行困難與否，新制對社區影響值得觀察。陳時中說，本週新制上路，入境人數及國家皆未突發性增加，維持舊制期間的每週約1萬多人。

隨著國內疫情穩定，參選台北市長呼聲高的陳時中是否投入選舉備受關注。陳時中出席台北市中醫師公會活動上台致詞時，台下有人高喊「市長好」，他僅一笑而過。會後媒體再次問及疫情後是否出來選，他說：「不會有這個，現在還關心不到這個訊息。」（編輯：管中維）1110306