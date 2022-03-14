高端是否買貴 審計部：價格介於各種疫苗中間

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（中央社記者范正祥台北14日電）國民黨立委賴士葆今天質詢審計部，高端疫苗價格是否偏高，有沒有買貴了。對此，審計長陳瑞敏表示，高端疫苗在「平均價格左右」，介於莫德納疫苗、BNT疫苗還有AZ疫苗的中間。

立法院財政委員會今天邀請陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。

賴士葆質詢時關切COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，他問陳瑞敏，審計部有沒有查核疫苗執行情形，如果部分疫苗屆效而需銷毀，審計部的態度是什麼。

陳瑞敏表示，已發公文告訴衛生福利部，趕快把這些疫苗規劃，好好執行出去；疫苗是珍貴資源，如果報廢了，會看有沒有善盡管理疫苗的責任，做出審計意見。

對於賴士葆質詢審計部有沒有了解疫苗採購的品牌、價格、數量，陳瑞敏回應，2月就開始查了，採購了6500多萬劑，受贈2000多萬劑，加起來8000多萬劑。他指出，到貨了5000多萬劑，耗用了4000多萬劑，現在還有剩餘700多萬劑。

陳瑞敏說，關於價格，立法院有決議，要等到整個買完、到貨了，衛福部會公布。

另外，對於賴士葆追問，高端疫苗價格是否偏高，有沒有買貴了。陳瑞敏說，審計部也有衡量疫苗價格，高端疫苗在「平均價格左右」，介於莫德納（Moderna）疫苗、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗還有阿斯特捷利康（AZ）疫苗的中間。

賴士葆質疑，AZ疫苗價格便宜，高端疫苗的價格那麼貴。對此，陳瑞敏指出，AZ疫苗有AZ疫苗的立場，高端疫苗有國內扶植疫苗的立場，各有立場。（編輯：蘇志宗）1110314