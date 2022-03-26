疫情催動業績 7家生技股去年獲利創高賺過半股本

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）疫情翻轉生醫熱度，也催動相關防疫概念股去年營運表現，也讓不少生技股虧轉盈，截至目前已有10家生技公司去年獲利創新高，其中有7家每股盈餘超越半個股本。

檢視生技族群去年財報表現，獲利創新高的有台耀、瑞基、生展、高端、長聖、大樹、美時、生達、和康生及順藥，其中前7家每股盈餘均超過5元。

原料藥廠台耀因轉投資的評價及處分利益的挹注下，去年EPS來到10.92元暫居生技類股之冠。本業部分則因子公司台新藥還在新藥投資研發階段，營業虧損新台幣1.68億元。

檢測廠瑞基繼2020年繳出每股6.16元的歷史新紀錄後，2021年營收進一步突破新台幣10億元大關，稅後淨利3.77億元，每股盈餘（EPS）9.01元，續創歷史新高；董事會決議配息5元及配股1元，共計6元股利。

瑞基表示，2021年營收成長動能主要來自人病檢測市場，占總體營收75.6%，主要因Delta變種病毒席捲多國，COVID-19病毒檢測需求強，帶動整體營收成長。展望2022年，瑞基將持續以人病與動物兩大市場雙軌布局，並拓展新應用通路，為營運帶來正面效益。

保健品廠生展生技持續拓展新舊客戶新品開發，2021年EPS來到8.77元，創下歷史新高。

高端疫苗去年業績同樣受到疫情催動，受惠COVID-19疫苗上市施打，去年為成立10年來首度獲利，全年EPS以6.65元創下新高，實現了虧轉盈，進入獲利新紀元。

高端董事會決議去年盈餘將轉增資，每股配5元股票股利，並將啟動35億元募資案。高端表示，主要是考量接下來全球三期臨床若成功，將有機會進入國際市場，除了現有現金外，另外還需要更多的資金才足以因應後續的備料，必須預先做準備。

細胞治療廠長聖2021年營業收入4.38億元，營業利益1.16億元，歸屬於母公司業主淨利3.69億元，每股盈餘6元，董事會決議全數配發股東，其中現金股利5元，股票股利1元。

台灣知名連鎖藥局大樹則在穩健展店擴大規模，產品組合優化及防疫需求帶動下，營收年增3成，獲利翻倍跳，EPS來到5.83元。

美時2021年營收與獲利均達到雙位數成長；全年營收126.49億元，年增18%，稅後淨利14.03億元，年增36.3%，EPS 5.5元。去年包括營收、營業毛利、營業利益、營益率、稅後淨利、與每股盈餘等6大財務指標再度刷新自身紀錄，改寫歷史新猷。

展望2022年，美時表示，將透過自有研發產品、取得產品授權、及收購品牌藥等產品發展策略，持續積極拓展亞太區域市場與外銷市場，再創營運高峰。（編輯：趙蔚蘭）1110326