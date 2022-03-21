蘇貞昌：各廠牌疫苗面對屆期銷毀 確實執行確保健康

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（中央社記者陳俊華台北21日電）中央流行疫情指揮中心今天說，各廠牌疫苗本週起到年底間，陸續屆臨效期，將由地方衛生局銷毀。行政院長蘇貞昌說，因疫情趨緩，各廠牌疫苗都將面對屆期銷毀狀況，請指揮中心與地方政府確實執行。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情以及國內疫苗施打情形等議題進行討論。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為83.3%，第二劑為77.96%，第三劑為48.11%，累計施打超過4901萬人次。3月10日實施加碼提供65歲以上尚未接種COVID-19疫苗民眾新台幣500元以下衛教品，目前65歲以上符合第3劑接種間隔的長者已施打比率已達85.7%，顯見相關加碼獎勵措施具相當成效。

指揮中心說，包括AZ、莫德納、BNT以及高端等各廠牌疫苗，都將在本週起到年底間陸續屆臨效期，指揮中心17日已函送地方政府衛生局屆效後處理措施，已配撥給地方政府者，由地方衛生局依感染性事業廢棄物處理方式，確實記錄與銷毀以及後續回報作業。

蘇貞昌表示，國內疫情雖在可控制範圍內，也準備朝經濟與疫情兼顧的「台灣模式」前進，但境外移入病例數量仍持續增加中，且入境居家檢疫天數縮短政策，對國內疫情後續影響也還在觀察中，請指揮中心持續斟酌國際疫情及其他國家防疫政策，持續落實邊境管制，以作為相關防疫措施如何進行調整的依據。

蘇貞昌指出，為維護民眾健康，指揮中心在國際疫情爆發前就積極透過各種方式取得疫苗，也因指揮中心努力不懈，目前國內各類疫苗品項及數量都屬充足，由於國內疫情目前趨於穩定，民眾施打疫苗意願隨疫情發展情形，而有相對起伏。

蘇貞昌說，政府為提高民眾保護力、提升染疫高風險長者施打率，已透過各種方式並採取獎勵措施，並已達到相當成效，施打率在世界各國屬相對較高。

蘇貞昌表示，政府為保障民眾健康，用盡方法取得各品項疫苗並鼓勵施打，顯示政府已做好充足準備，而因目前疫情趨緩，各廠牌疫苗都將面對屆期銷毀狀況，請指揮中心與地方政府確實執行，確保民眾健康。

另外，指揮中心表示，全球疫情上升11%，推測是因部分國家放寬防疫措施等因素，導致全球疫情回升，鄰近國家疫情仍屬嚴峻，部分國家檢測數縮減，調整為只對「重症監測」統計，實際病例增加數則可能更多。

指揮中心說，本土疫情整體下降，除嘉義群聚事件感染源待釐清，且有社區傳播風險外，其他縣市目前疫情尚屬穩定，國內整體疫情仍在可控範圍之中；境外移入病例數持續增加，以東南亞國家移入為多，境外威脅仍大，建議仍應落實邊境檢疫。（編輯：蘇志宗）1110321