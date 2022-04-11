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聯亞藥COVID-19疫苗獲CEPI贊助 執行跨國臨床三期

2022/4/11 23:17（4/12 07:50 更新）
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由聯亞生技主導開發並委由聯亞藥業執行成品生產及品質檢驗放行的UB-612新冠疫苗，獲CEPI贊助925萬美元執行FDA核准的多國多中心臨床三期試驗。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
由聯亞生技主導開發並委由聯亞藥業執行成品生產及品質檢驗放行的UB-612新冠疫苗，獲CEPI贊助925萬美元執行FDA核准的多國多中心臨床三期試驗。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社台北11日電）由聯亞生技主導開發並委由聯亞藥業執行成品生產及品質檢驗放行的UB-612新冠疫苗，4月6日透過UBI分割子公司Vaxxinity獲流行病預防創新聯盟（CEPI）贊助925萬美元執行美國食品暨藥物管理局（FDA）核准的多國多中心臨床三期試驗。

聯亞生技發出新聞稿表示，截至目前為止，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率第一劑基礎針達64.7%、第二劑基礎針達58.2%、追加劑（第三劑）達21.7%，但低收入國家僅14.8%的人接受過一劑疫苗，施打率遠不及全球平均；加上病毒快速變異與肆虐，目前尚無任何可針對各種變異株有效防範之廣效型基礎疫苗。

聯亞生技新聞稿指出，UB-612新冠疫苗在台灣執行的3875人擴大臨床二期試驗及1000多人追加劑延伸試驗，實證UB-612疫苗具備良好的免疫原性及安全性，且具備獨特的T細胞免疫效能。追加劑可快速喚醒免疫記憶產生對抗Delta與Omicron等變異株的高保護力，獲美國FDA認同並核准執行臨床三期試驗。

呼應世界衛生組織（WHO）聲明「目前世界急需可以引發更廣泛、持久且高強度免疫反應的疫苗加入全球防疫行列」，因此也獲流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）認同贊助執行臨床混打試驗，未來將有機會納入其候選疫苗庫名單中，供應全球防疫戰略需求使用。（編輯：楊凱翔）1110411

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