34萬莫德納、7萬BNT本週屆效 3月底31.2萬AZ恐報廢

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民眾疫苗接種提升速率趨緩，已解凍的莫德納疫苗估有34萬劑在本週屆效。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）國內COVID-19社區流行疫情趨穩，民眾疫苗接種率提升速率趨緩，已解凍莫德納疫苗與BNT疫苗預估分別約有34萬及7萬劑於本週屆效，3月底更有31.2萬劑AZ疫苗恐屆期報廢。

台灣已到貨約5032萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，據中央流行疫情指揮中心統計，3月19日至3月20日COVID-19疫苗接種6萬4334人次，接種人口涵蓋率第1劑83.30%、第2劑77.97%，第3劑分別為免疫功能低下或受抑制病人的基礎加強劑接種率0.81%、一般人的追加劑接種率48.15%。

指揮中心發言人莊人祥今天下午記者會中表示，近期國內COVID-19社區流行疫情趨穩，民眾疫苗接種率提升速率趨緩，配送地方政府衛生局已解凍的莫德納疫苗與BNT疫苗預估分別約有34萬及7萬劑於本週陸續屆效，AZ疫苗約31.2萬劑於3月底屆效。

莊人祥說明，國內有一批約2000多劑的莫德納疫苗將於今天屆期，但以近期接種狀況預估，此批疫苗可在效期內全數接種完畢；另外，22日及23日陸續有17.8萬劑、21.3萬劑疫苗屆效，持續透過接種獎勵禮品，鼓勵民眾施打。

莊人祥強調，已函請地方政府衛生局妥善管控調度疫苗，如有屆效未用罄疫苗則依疫苗屆效後處理措施處理，屆效疫苗一律銷毀，不會提供民眾使用，民眾可安心接種，中央會持續積極規劃疫苗有效運用，提高疫苗施打效率；現階段暫時沒有臨近效期的高端疫苗，高端疫苗近期屆效日為4月19日。

莊人祥坦言，台灣過去已有陸續銷毀少量COVID-19疫苗，包含莫德納、BNT、AZ及高端等4廠牌疫苗都有少量銷毀紀錄，每次大約1000劑左右，大多是醫療院所打不完銷毀，未曾有過一次如此大量報廢；至於外界關心銷毀疫苗損失金額，由於疫苗價格屬於保密協定內容，暫時無法透露。

莊人祥表示，超額準備疫苗是防疫戰略重要一環，與國際各國採行策略相同。據外媒報導，美國疫苗到貨量約6.87億劑，已接種近6億劑，有近9.5%約6500萬劑屆效銷毀；另外，南非預估6至7月將有約210萬劑疫苗屆效，加拿大、印度及印尼等國也陸續有疫苗屆效。（編輯：張雅淨）1110321