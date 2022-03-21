嘉義市拍照不可脫口罩 婚宴群聚確診者曾赴星巴克2門市

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市今天新增2例COVID-19確診個案22040、22041，為50多歲的夫妻，於13日一起參加嘉義婚宴。市長黃敏惠說，即日起至25日，民眾在嘉義市拍照，皆須全程佩戴口罩。

黃敏惠下午召開線上記者會說明，依據中央流行疫情指揮中心公布，嘉義市今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案（案22040、案22041），分別是50多歲的女性及男性，2人是夫妻，於13日一起參加嘉義婚宴，18日都感覺喉嚨不適。

黃敏惠表示，這2人因與婚宴相關，經衛生局擴大採檢並通知匡列為居家隔離身分，後續2人核酸檢驗（PCR）確認為陽性，這對夫妻的Ct值分別24.15及15.80，均已收治專責病房。

黃敏惠指出，確診2人足跡大多在外縣市，有關嘉義市足跡為14日曾至北港路大中燈飾購買小燈泡、同日下午至中山路的鴻圖書局閱覽書籍後，再至星巴克（中山門市）外帶餐飲，另於16日晚間至星巴克（中興門市）外帶飲品，2人均短時間停留且全程佩戴口罩，上述公共場域足跡已完成消毒。

黃敏惠說，衛生局因應13日嘉義婚宴案，利用細胞簡訊等方式，擴大加強採檢，截至20日已採檢共計336人。

黃敏惠表示，因應近期國內有零星本土確診個案，社區仍潛藏傳染風險，即日起至25日，在嘉義市拍攝個人或團體照，或是市政府辦理的活動，民眾皆須全程佩戴口罩。

黃敏惠說明，如民眾有與確診個案足跡重疊或收到細胞簡訊通知者，請落實自我健康監測，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞或流鼻水等疑似COVID-19症狀，請佩戴好口罩、勿搭乘大眾交通運輸工具，盡速至社區採檢醫院採檢站就醫。（編輯：陳仁華）1110321