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雲林水燦林國小外聘講師確診 全校停課至26日
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雲林水燦林國小外聘講師確診 全校停課至26日

2022/3/21 13:56（3/21 14:31 更新）
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雲林縣水燦林國小有確診者足跡，21日至26日預防性停課。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
雲林縣水燦林國小有確診者足跡，21日至26日預防性停課。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣水燦林國小今天緊急宣布，1名確診者曾在16日下午到校演講，學校有27名教師參加，因有確診者足跡，從今天下午起到26日預防性停課，學校將會安排清消，擇日實體補課。

水燦林國小校長蔡幸伸接受中央社記者電訪時表示，學校每週三下午皆安排教師進修研習，16日外聘一名嘉義縣退休女公務員到校演講，由於外聘的講師COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的PCR檢測為陽性，且當天有27名教師參與研習，學校從今天下午起至26日預防性停課。

蔡幸伸強調，外聘講師及參加研習教師全程配戴口罩，更未曾接觸任何學生，27名教師現在在學校等待至醫院進行篩檢。

蔡幸伸說，依據防疫規定，學校已安排校園清潔消毒，27名教師從現在起居家隔離，而全校309名學生則需自我健康監測，如有異狀立即通報相關單位。

由於學校預防性停課近一週，校方將利用下月每週六為學生進行實體補課；至於教師自主管理期間（27日至4月2日）將視PCR檢測結果另行公告是否恢復上課。（編輯：卞金峰）1110321

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