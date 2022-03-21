境外病例連2天破百是否影響解封？陳時中：邊境未形成壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北21日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入連續兩天破百例，外界關注是否影響下個月解封。衛生福利部長陳時中今天表示，邊境還沒有形成壓力，但入境病例數目對檢疫天數有所改變，會持續觀察。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行精神衛生法修法公聽會，陳時中在會前接受媒體訪問，有關連續兩天境外移入都上百例，是否影響下個月解封，他指出，邊境還沒有形成壓力，但入境病例數目對檢疫天數有所改變，會持續觀察。至於台北市長柯文哲昨天說4月疫情可能大反撲，陳時中表示，這段時間各種預測都有。

陳時中並表示，嘉義婚宴相關疫調目前持續進行，以往曾看到有早期感染後進一步發展，但因寵物店職員的Ct值11.4，目前仍是指標個案。有關民進黨立委陳明文違反「COVID-19採檢後注意事項」，衛福部是否開罰，陳時中表示，要看自主健康管理脫口罩時機是否符合衛福部要求，但自主健康管理期間應盡量避免搭乘公共交通工具，或是與不特定人群接觸，希望能夠避免違反。

疫苗接種意願影響莫德納疫苗可能大批報廢的傳聞，陳時中說，他沒有得到大批莫德納報廢的訊息，但AZ疫苗是有一批大量到期打不完。

至於年底選舉議題，民進黨直轄市議員初選今天開始領表，不少人希望陳時中當最強母雞，媒體詢問陳時中是否有信心；陳時中表示，他還沒有進入那樣的狀態。（編輯：郭無患）1110321