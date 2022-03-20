嘉義婚宴群聚擴大 確診夫吃喜宴傳染給妻

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（中央社記者姜宜菁、王鴻國嘉義縣20日電）累計到今天為止嘉義市耐斯王子飯店婚宴確診已有5例；另，案21916的妻子未參加婚宴，但因是確診者密切接觸者，第一時間已被匡列居家隔離，今天確診，縣府已匡列7人居家隔離，採檢為陰性。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，今日新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲；其中嘉義縣的群聚新增2例個案，另1例個案則為旅遊團相關個案。

嘉義縣政府今天下午發布新聞稿指出，今天新增的案22013為耐斯喜宴確診案21916的妻子，案22013未參與婚宴，因夫確診遭匡列密切接觸者，必須進行隔離採檢，目前已送醫院隔離治療中，足跡單純多以農務及家中為主，匡列密切接觸者7人（嘉縣2人，外縣市5人），篩檢結果全數陰性，均居家隔離中。

縣府提到，因應13日耐斯王子飯店婚宴的確診案，全縣共設4處篩檢站，昨天總計篩檢1379人，結果均為陰性；應變中心陸續發送細胞簡訊1283通，連續至4處社區擴大篩檢站做PCR檢測，8處定點診所提供家用快篩試劑。

嘉義縣政府提到，因應耐斯王子飯店婚宴確診案，全縣共設4處篩檢站。（圖取自facebook.com/onlychiayi）

縣長翁章梁表示，嘉義縣19日啟動4處社區篩檢站，全案目前匡列居家隔離53人、自主健康管理3人、入住集檢所14人，縣府持續擴大疫調。

由於嘉義婚宴群聚案21917是民雄秀林國小校長，學校從昨天起預防性停課10天至3月28日，翁章梁要求教育處妥善規畫因應機制，評估是否視訊教學等。

衛生局呼籲，有呼吸道症狀民眾，請至定點診所就醫，由醫師評估發放試劑篩檢，且務必做好自主健康管理，或撥打1922專線；若未完整接種疫苗者，皆可至各鄉鎮衛生所或合約院所隨到隨打，才能保護好自己，減少防疫漏洞。

而嘉義婚宴群聚相關案22039的職場在新北，新北市衛生局今天公布14日到鼎鼎香涮涮屋新莊富國店聚餐足跡，同時也匡列職場同事及友人共10人居隔及採檢。（編輯：陳仁華）1110320