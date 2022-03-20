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疫情7/300

北市男子參加嘉義婚宴確診 曾赴家樂福三民店等

2022/3/20 19:23（3/20 19:32 更新）
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台北市一名20多歲男子20日確診，衛生局指出，個案曾赴家樂福三民店、屈臣氏龍江二門市、徐淮人家及建發號傳統豆花。（台北市衛生局提供）
台北市一名20多歲男子20日確診，衛生局指出，個案曾赴家樂福三民店、屈臣氏龍江二門市、徐淮人家及建發號傳統豆花。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）嘉義耐斯王子飯店婚宴群聚擴大，台北市一名20多歲男子今天確診，衛生局指出，個案曾赴家樂福三民店、屈臣氏龍江二門市、徐淮人家及建發號傳統豆花，疫調仍在進行中。

中央流行疫情指揮中心今天公布，嘉義市耐斯王子飯店婚宴COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚新增2例確診，其中案22039為居住在台北市的20多歲男子，自行就醫採檢確診，Ct值16。

台北市衛生局晚間透過新聞稿表示，案22039曾在17日到過家樂福三民店，18日到過屈臣氏龍江二門市、徐淮人家及建發號傳統豆花，提醒自覺與確診者接觸的民眾自主健康監測，目前疫調仍在進行中。

此外，衛生局指出，考量尚有部分青少年未完成接種，為強化校園防疫網絡，已協調12家合約醫療院所明天起至23日開設青少年BNT門診，其中萬芳醫院明天將加開夜間門診，鼓勵白天工作繁忙的家長多加利用，詳細訊息可至衛生局網站查詢。（編輯：李錫璋）1110320

國內20日新增3例COVID-19本土個案，其中2名確診者與嘉義婚宴群聚有關。（指揮中心提供）
國內20日新增3例COVID-19本土個案，其中2名確診者與嘉義婚宴群聚有關。（指揮中心提供）
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