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疫情9/300

嘉義婚宴群聚再增2人確診 疫情擴大至台北

2022/3/20 14:55（3/20 15:30 更新）
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國內20日新增3例COVID-19本土個案，其中2名確診者與嘉義婚宴群聚有關。（指揮中心提供）
國內20日新增3例COVID-19本土個案，其中2名確診者與嘉義婚宴群聚有關。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎台北20日電）國內今天新增3例COVID-19本土個案，其中2名確診者與嘉義婚宴群聚有關，甚至出現台北病例；另外旅遊團衍生案也新增1名居家隔離期滿前採檢確診的台南個案。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天公布國內新增121例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為3例本土個案及118例境外移入（64例為航班落地採檢陽性），境外移入數量創下近期次高；另確診個案無新增死亡。

今天新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，個案居住縣市包含台北市、嘉義縣及台南市。莊人祥說明，居住嘉義縣及台北市的個案（案22013、案22039），皆與3月13日嘉義婚宴群聚有關。

案22013為參加嘉義婚宴退休人士（案21916）的妻子，個案未出席婚宴，3月19日進行確診個案接觸者採檢時結果為陽性，Ct值18，採檢當天開始出現咳嗽症狀；案22039曾參加婚宴，3月19日出現喉嚨痛症狀，自主快篩，發現結果為陽性，便自行就醫，院方安排PCR檢驗，陽性確診，Ct值16。

莊人祥表示，針對嘉義婚宴群聚，地方衛生單位已匡列與案21792有關的婚宴賓客，接觸者採檢209人，其中5人檢驗結果為陽性、196人陰性，其餘8人檢驗中。據指揮中心統計，嘉義婚宴衍生群聚全案已累計6人確診。

另外，南部旅遊團衍生案今天也新增1名居家隔離期滿前採檢確診的個案（案22038），個案居住台南鹽水區，為日前公布的案21262、案21263同住家人，個案於3月10日開始居家隔離，昨天期滿前採檢陽性，Ct值16。據指揮中心統計，全案已累計29人確診。（編輯：張雅淨）1110320

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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